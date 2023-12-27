https://ria.ru/20231227/teledebaty-1918400150.html
Харитонов считает, что скоро могут начаться предвыборные теледебаты
Харитонов считает, что скоро могут начаться предвыборные теледебаты - РИА Новости, 27.12.2023
Харитонов считает, что скоро могут начаться предвыборные теледебаты
В ближайшие дни могут начаться поездки КПРФ в регионы и предвыборные теледебаты, считает кандидат от КПРФ, депутат ГД Николай Харитонов. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:49
2023-12-27T11:49
2023-12-27T13:47
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В ближайшие дни могут начаться поездки КПРФ в регионы и предвыборные теледебаты, считает кандидат от КПРФ, депутат ГД Николай Харитонов. Выборы президента в РФ назначены на март 2024 год. "Программа готова, команда готова... Я думаю, что в ближайшие дни начнутся наши поездки, начнутся теледебаты, все вы услышите", - сказал он журналистам. В свою очередь, первый зампред партии КПРФ Юрий Афонин отметил, что пока не известно, сколько всего кандидатов будет, но он уверен, что из всех кандидатов в президенты есть два человека, за кем есть опыт реального управления - Харитонов и действующий президент РФ Владимир Путин. "Программа большая. Мы начинаем после регистрации с крупных мероприятий на Дальнем Востоке в Хабаровске", - подчеркнул Афонин. Депутат ГД Дмитрий Новиков добавил, что КПРФ в новом году продолжит развивать международную повестку. По его словам, в начале года будет запущена процедура подписания (продления) меморандумов КПРФ с коммунистической партией Вьетнама и КНР. Также он отметил, что в скором времени КПРФ озвучит состав правительства народного доверия.
https://ria.ru/20231226/vybory-1918127656.html
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политика, россия, николай харитонов, владимир путин, госдума рф, кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Владимир Путин, Госдума РФ, КПРФ
Харитонов считает, что скоро могут начаться предвыборные теледебаты
Харитонов: скоро могут начаться поездки КПРФ в регионы и предвыборные теледебаты