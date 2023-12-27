https://ria.ru/20231227/tank-1918370710.html

Чемезов назвал Т-90М лучшим танком в мире

Чемезов назвал Т-90М лучшим танком в мире - РИА Новости, 27.12.2023

Чемезов назвал Т-90М лучшим танком в мире

Российский основной танк Т-90М "Прорыв" является лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:50

2023-12-27T09:50

2023-12-27T09:50

новое оружие россии

сергей чемезов

ростех

уралвагонзавод

т-90м

т-90

т-72 "урал"

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский основной танк Т-90М "Прорыв" является лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Сейчас в зоне СВО, главным образом, действуют новые и модернизированные Т-90, а также глубоко модернизированные Т-72 и Т-80. Эти машины отлично справляются с задачами. Тот же "Прорыв" на сегодня - лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты", - сказал Чемезов. Танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизации Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами. "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") регулярно направляет для применения в зону СВО новые партии Т-90М. В последних вариантах танки получили всеракурсную динамическую защиту – теперь динамическими элементами прикрыты вся башня танка, полностью лоб корпуса, борт на всю длину и корма.

https://ria.ru/20231227/ptrk-1918343053.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей чемезов, ростех, уралвагонзавод, т-90м, т-90, т-72 "урал"