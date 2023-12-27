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Чемезов назвал Т-90М лучшим танком в мире - РИА Новости, 27.12.2023
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Новое оружие России
 
09:50 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/tank-1918370710.html
Чемезов назвал Т-90М лучшим танком в мире
Чемезов назвал Т-90М лучшим танком в мире - РИА Новости, 27.12.2023
Чемезов назвал Т-90М лучшим танком в мире
Российский основной танк Т-90М "Прорыв" является лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:50
2023-12-27T09:50
новое оружие россии
сергей чемезов
ростех
уралвагонзавод
т-90м
т-90
т-72 "урал"
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский основной танк Т-90М "Прорыв" является лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Сейчас в зоне СВО, главным образом, действуют новые и модернизированные Т-90, а также глубоко модернизированные Т-72 и Т-80. Эти машины отлично справляются с задачами. Тот же "Прорыв" на сегодня - лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты", - сказал Чемезов. Танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизации Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами. "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") регулярно направляет для применения в зону СВО новые партии Т-90М. В последних вариантах танки получили всеракурсную динамическую защиту – теперь динамическими элементами прикрыты вся башня танка, полностью лоб корпуса, борт на всю длину и корма.
https://ria.ru/20231227/ptrk-1918343053.html
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сергей чемезов, ростех, уралвагонзавод, т-90м, т-90, т-72 "урал"
Новое оружие России, Сергей Чемезов, Ростех, Уралвагонзавод, Т-90М, Т-90, Т-72 "Урал"
Чемезов назвал Т-90М лучшим танком в мире

Чемезов назвал российский танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский основной танк Т-90М "Прорыв" является лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Сейчас в зоне СВО, главным образом, действуют новые и модернизированные Т-90, а также глубоко модернизированные Т-72 и Т-80. Эти машины отлично справляются с задачами. Тот же "Прорыв" на сегодня - лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты", - сказал Чемезов.
Танк Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизации Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.
"Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") регулярно направляет для применения в зону СВО новые партии Т-90М. В последних вариантах танки получили всеракурсную динамическую защиту – теперь динамическими элементами прикрыты вся башня танка, полностью лоб корпуса, борт на всю длину и корма.
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Новое оружие РоссииСергей ЧемезовРостехУралвагонзаводТ-90МТ-90Т-72 "Урал"
 
 
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