https://ria.ru/20231227/tank-1918359343.html

В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14

В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14 - РИА Новости, 27.12.2023

В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14

Ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 "Армата", результат будет скоро, поэтому все самое неприятное у противников России... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:01

2023-12-27T08:01

2023-12-27T08:02

новое оружие россии

россия

т-14

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 "Армата", результат будет скоро, поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."В будущем "Армата" станет еще более грозным оружием, мы продолжаем работы, которые значительно повысят ее потенциал и боевую мощь. Результат увидим уже скоро. Поэтому все самое неприятное у наших противников впереди", - отметил глава "Ростеха".Он добавил, что "сам танк готов, его мы сделали давно". "Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения. Экипаж максимально защищен, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле", - отметил Чемезов.Гендиректор госкорпорации также высказал мнение, что уже сейчас "Армата" на голову выше той же "Меркавы", которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту, фактически, на уровне тяжелой БМП – это сейчас видно в Палестине.Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, танки "Армата" применялись в зоне СВО для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмах не участвовали.

https://ria.ru/20231227/ptrk-1918343053.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, т-14