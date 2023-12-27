https://ria.ru/20231227/tank-1918359343.html
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14 - РИА Новости, 27.12.2023
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
Ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 "Армата", результат будет скоро, поэтому все самое неприятное у противников России... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:01
2023-12-27T08:01
2023-12-27T08:02
новое оружие россии
россия
т-14
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 "Армата", результат будет скоро, поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."В будущем "Армата" станет еще более грозным оружием, мы продолжаем работы, которые значительно повысят ее потенциал и боевую мощь. Результат увидим уже скоро. Поэтому все самое неприятное у наших противников впереди", - отметил глава "Ростеха".Он добавил, что "сам танк готов, его мы сделали давно". "Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения. Экипаж максимально защищен, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле", - отметил Чемезов.Гендиректор госкорпорации также высказал мнение, что уже сейчас "Армата" на голову выше той же "Меркавы", которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту, фактически, на уровне тяжелой БМП – это сейчас видно в Палестине.Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, танки "Армата" применялись в зоне СВО для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмах не участвовали.
https://ria.ru/20231227/ptrk-1918343053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, т-14
Новое оружие России, Россия, Т-14
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
Чемезов: в России работают над повышением огневой мощи танка Т-14 "Армата"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ведутся работы по повышению огневой мощи новейшего российского танка Т-14 "Армата", результат будет скоро, поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"В будущем "Армата"
станет еще более грозным оружием, мы продолжаем работы, которые значительно повысят ее потенциал и боевую мощь. Результат увидим уже скоро. Поэтому все самое неприятное у наших противников впереди", - отметил глава "Ростеха".
Он добавил, что "сам танк готов, его мы сделали давно". "Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения. Экипаж максимально защищен, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле", - отметил Чемезов.
Гендиректор госкорпорации также высказал мнение, что уже сейчас "Армата" на голову выше той же "Меркавы", которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту, фактически, на уровне тяжелой БМП – это сейчас видно в Палестине.
Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, танки "Армата" применялись в зоне СВО для ведения огня по украинским позициям, однако в прямых штурмах не участвовали.
Чемезов рассказал, как российские ПТРК пробивают немецкие танки Leopard