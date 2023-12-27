https://ria.ru/20231227/sud-1918465358.html
Чтецы оскорбительных стихов о Донбассе могут получить реальные сроки
Чтецы оскорбительных стихов о Донбассе могут получить реальные сроки - РИА Новости, 27.12.2023
Чтецы оскорбительных стихов о Донбассе могут получить реальные сроки
Прокурор в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы попросил назначить Егору Штовбе и Артему Камардину 6 и 7 лет колонии соответственно из-за чтения... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:08
2023-12-27T15:08
2023-12-27T17:13
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы попросил назначить Егору Штовбе и Артему Камардину 6 и 7 лет колонии соответственно из-за чтения оскорбительных стихов о Донбассе, сообщили РИА Новости в суде. "Гособвинение просит назначить Штовбе 6 лет колонии общего режима, Камардину - 7 лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Согласно картотеке суда, им вменяют ч. 3 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и ч. 2 ст. 282 (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия) УК РФ. Ранее по этому делу суд приговорил к 4 годам колонии Николая Дайнеко. В сентябре прошлого года несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковского в Москве, где прочитали оскорбительное для ополченцев и детей Донбасса стихотворение. После задержания они извинились за свои слова, следствие завело на них уголовное дело об экстремизме.
https://ria.ru/20231227/podzhog-1918390946.html
https://ria.ru/20231225/sud-1917978541.html
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происшествия, донбасс, москва, россия
Происшествия, Донбасс, Москва, Россия
Чтецы оскорбительных стихов о Донбассе могут получить реальные сроки
Чтецам оскорбительных стихов о Донбассе Штовбе и Камардину потребовали 6 и 7 лет
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы попросил назначить Егору Штовбе и Артему Камардину 6 и 7 лет колонии соответственно из-за чтения оскорбительных стихов о Донбассе, сообщили РИА Новости в суде.
"Гособвинение просит назначить Штовбе 6 лет колонии общего режима, Камардину - 7 лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
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Согласно картотеке суда, им вменяют ч. 3 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и ч. 2 ст. 282 (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия) УК РФ
.
Ранее по этому делу суд приговорил к 4 годам колонии Николая Дайнеко.
В сентябре прошлого года несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковского в Москве, где прочитали оскорбительное для ополченцев и детей Донбасса стихотворение. После задержания они извинились за свои слова, следствие завело на них уголовное дело об экстремизме.
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