https://ria.ru/20231227/sud-1918465358.html

Чтецы оскорбительных стихов о Донбассе могут получить реальные сроки

Чтецы оскорбительных стихов о Донбассе могут получить реальные сроки - РИА Новости, 27.12.2023

Чтецы оскорбительных стихов о Донбассе могут получить реальные сроки

Прокурор в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы попросил назначить Егору Штовбе и Артему Камардину 6 и 7 лет колонии соответственно из-за чтения... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:08

2023-12-27T15:08

2023-12-27T17:13

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы попросил назначить Егору Штовбе и Артему Камардину 6 и 7 лет колонии соответственно из-за чтения оскорбительных стихов о Донбассе, сообщили РИА Новости в суде. "Гособвинение просит назначить Штовбе 6 лет колонии общего режима, Камардину - 7 лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Согласно картотеке суда, им вменяют ч. 3 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и ч. 2 ст. 282 (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с угрозой применения насилия) УК РФ. Ранее по этому делу суд приговорил к 4 годам колонии Николая Дайнеко. В сентябре прошлого года несколько человек собрались на незаконную акцию возле памятника Маяковского в Москве, где прочитали оскорбительное для ополченцев и детей Донбасса стихотворение. После задержания они извинились за свои слова, следствие завело на них уголовное дело об экстремизме.

https://ria.ru/20231227/podzhog-1918390946.html

https://ria.ru/20231225/sud-1917978541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донбасс, москва, россия