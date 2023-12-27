https://ria.ru/20231227/strelba-1918569735.html

В США подросток застрелил сестру из-за подарков на Рождество

В США подросток застрелил сестру из-за подарков на Рождество - РИА Новости, 27.12.2023

В США подросток застрелил сестру из-за подарков на Рождество

Во Флориде подросток застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество, заявил шериф округа Пайнеллас Боб Гуалтиери. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T20:19

2023-12-27T20:19

2023-12-27T21:41

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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Во Флориде подросток застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество, заявил шериф округа Пайнеллас Боб Гуалтиери."Я говорю это с иронией: совершенно нормально, когда подростки достают оружие, чтобы выяснить, кому и сколько должно достаться подарков на праздник", — сказал он на пресс-конференции.Шериф сообщил, что полиция задержала двоих темнокожих подростков 14 и 15 лет, их 23-летняя темнокожая сестра умерла от полученного ранения.Дети поссорились в канун католического Рождества, когда шли за подарками. Причиной конфликта стала зависть из-за количества презентов. Спор продолжился дома у их бабушки. Один из подростков достал пистолет и пригрозил пустить пулю в голову 15-летнему брату. Затем он вышел на улицу и выстрелил в грудь сестре, которая гуляла с коляской. Вскоре к ним выбежал их брат, который открыл огонь и попал в живот обидчику девушки."Это же нормально, когда у подростков есть пистолеты для решения споров с братом", — сказал с иронией Гуалтиери. У погибшей остались двое детей 11 месяцев и 6 лет, подростка удалось спасти, его вместе с братом задержали и обвинили в убийстве и покушении на убийство. Шериф уточнил, что убивший сестру подросток даже позировал в соцсетях с пистолетом, с помощью которого совершил преступление, а соседи говорили, что он и его брат постоянно носили с собой оружие."Слишком много развелось оружия, у всех в наше время есть оружие", — добавил он.Как сообщалось, три года под руководством президента Джо Байдена в США фиксируют антирекорды по числу случаев массовой стрельбы. По данным аналитиков, в 2023-м известно о 650 подобных инцидентах, когда пострадали более четырех человек, а также о 40 массовых убийствах — это наихудший показатель за предыдущие годы. Всего на конец декабря более 18,5 тысячи человек погибли от огнестрельного оружия (1,6 тысячи детей и подростков), более 35,7 тысячи пострадали (4,5 тысячи детей и подростков).Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране Байден, — декларируемый приоритет его администрации, но значительных подвижек в этом процессе не происходит. Президент настаивает, что сделал все возможное в рамках своих полномочий, и призывает конгресс к действиям, в частности, он настаивает на необходимости запрета штурмовых винтовок в США.В руководстве страны осознают не только угрозу для детей — Байден говорил, что от огнестрельного оружия их погибает больше, чем полицейских и военных вместе взятых, — но и чрезмерное распространение оружия. Вице-президент Камала Харрис признавала, что его в Штатах больше, чем людей. Статистика владения оружием за 2021 год показала, что в стране на сто человек его приходится 120,5 единицы. Сам Байден говорил, что хранит дома четыре дробовика.

https://ria.ru/20231118/strelba-1910228100.html

https://ria.ru/20231026/ssha-1905466637.html

https://ria.ru/20231224/strelba-1917716454.html

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в мире, сша, флорида, камала харрис, джо байден