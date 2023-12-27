https://ria.ru/20231227/stazh-1918572768.html
Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации
Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации - РИА Новости, 27.12.2023
Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации
Трудовой стаж участников специальной военной операции определяется по иной системе, они не уволены со своих рабочих мест, стаж формируется, в этом вопросе... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:45
2023-12-27T20:45
2023-12-27T20:45
общество
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Трудовой стаж участников специальной военной операции определяется по иной системе, они не уволены со своих рабочих мест, стаж формируется, в этом вопросе "никто не обижен", заявил глава Минтруда Антон Котяков. "Те, кто у нас на сегодняшний день на СВО присутствуют, они же не уволены с рабочих мест. Соответственно, стаж у них формируется, причем у них идет иная система определения стажа. То есть там никто не обижен", - заявил Котяков журналистам, отвечая на вопрос о том, закрепляет ли новый закон о занятости зачет участия в СВО в трудовом стаже.
https://ria.ru/20231219/svo-1916733749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации
Глава Минтруда Котяков: стаж участников СВО формируется, здесь "никто не обижен"