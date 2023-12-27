https://ria.ru/20231227/stazh-1918572768.html

Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации

Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации - РИА Новости, 27.12.2023

Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации

Трудовой стаж участников специальной военной операции определяется по иной системе, они не уволены со своих рабочих мест, стаж формируется, в этом вопросе... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T20:45

2023-12-27T20:45

2023-12-27T20:45

общество

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88001e691c517189cc79d2167beea0eb.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Трудовой стаж участников специальной военной операции определяется по иной системе, они не уволены со своих рабочих мест, стаж формируется, в этом вопросе "никто не обижен", заявил глава Минтруда Антон Котяков. "Те, кто у нас на сегодняшний день на СВО присутствуют, они же не уволены с рабочих мест. Соответственно, стаж у них формируется, причем у них идет иная система определения стажа. То есть там никто не обижен", - заявил Котяков журналистам, отвечая на вопрос о том, закрепляет ли новый закон о занятости зачет участия в СВО в трудовом стаже.

https://ria.ru/20231219/svo-1916733749.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)