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Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации - РИА Новости, 27.12.2023
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20:45 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/stazh-1918572768.html
Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации
Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации - РИА Новости, 27.12.2023
Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации
Трудовой стаж участников специальной военной операции определяется по иной системе, они не уволены со своих рабочих мест, стаж формируется, в этом вопросе... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:45
2023-12-27T20:45
общество
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Трудовой стаж участников специальной военной операции определяется по иной системе, они не уволены со своих рабочих мест, стаж формируется, в этом вопросе "никто не обижен", заявил глава Минтруда Антон Котяков. "Те, кто у нас на сегодняшний день на СВО присутствуют, они же не уволены с рабочих мест. Соответственно, стаж у них формируется, причем у них идет иная система определения стажа. То есть там никто не обижен", - заявил Котяков журналистам, отвечая на вопрос о том, закрепляет ли новый закон о занятости зачет участия в СВО в трудовом стаже.
https://ria.ru/20231219/svo-1916733749.html
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общество, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Котяков рассказал, как формируется стаж участников спецоперации

Глава Минтруда Котяков: стаж участников СВО формируется, здесь "никто не обижен"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Трудовой стаж участников специальной военной операции определяется по иной системе, они не уволены со своих рабочих мест, стаж формируется, в этом вопросе "никто не обижен", заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«
"Те, кто у нас на сегодняшний день на СВО присутствуют, они же не уволены с рабочих мест. Соответственно, стаж у них формируется, причем у них идет иная система определения стажа. То есть там никто не обижен", - заявил Котяков журналистам, отвечая на вопрос о том, закрепляет ли новый закон о занятости зачет участия в СВО в трудовом стаже.
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ОбществоАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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