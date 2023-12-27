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США обеспокоил доклад о производстве Ираном обогащенного урана, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
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05:56 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/ssha-1918353173.html
США обеспокоил доклад о производстве Ираном обогащенного урана, пишут СМИ
США обеспокоил доклад о производстве Ираном обогащенного урана, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
США обеспокоил доклад о производстве Ираном обогащенного урана, пишут СМИ
США обеспокоены докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об увеличении Ираном объемов производства обогащенного до 60% урана, передает... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T05:56
2023-12-27T05:56
в мире
сша
иран
тегеран (город)
магатэ
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. США обеспокоены докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об увеличении Ираном объемов производства обогащенного до 60% урана, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома. Ранее агентство со ссылкой на заявление МАГАТЭ передавало, что Иран вновь нарастил объемы производства обогащенного до 60% урана до примерно девяти килограммов в месяц на ядерных объектах в Фордо и Натанзе после замедления в июне. "Ядерная эскалация Ирана вызывает еще большую обеспокоенность в то время, когда поддерживаемые Ираном марионетки продолжают свою опасную и дестабилизирующую деятельность в регионе, включая недавнюю смертоносную атаку БПЛА и другие попытки нападений в Ираке и Сирии, а также нападения хуситов на торговые суда в Красном море", - приводит агентство слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщил, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
https://ria.ru/20231224/rakety-1917772156.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город), магатэ
В мире, США, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ
США обеспокоил доклад о производстве Ираном обогащенного урана, пишут СМИ

Reuters: США обеспокоил доклад МАГАТЭ о производстве Ираном обогащенного урана

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. США обеспокоены докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об увеличении Ираном объемов производства обогащенного до 60% урана, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
Ранее агентство со ссылкой на заявление МАГАТЭ передавало, что Иран вновь нарастил объемы производства обогащенного до 60% урана до примерно девяти килограммов в месяц на ядерных объектах в Фордо и Натанзе после замедления в июне.
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"Ядерная эскалация Ирана вызывает еще большую обеспокоенность в то время, когда поддерживаемые Ираном марионетки продолжают свою опасную и дестабилизирующую деятельность в регионе, включая недавнюю смертоносную атаку БПЛА и другие попытки нападений в Ираке и Сирии, а также нападения хуситов на торговые суда в Красном море", - приводит агентство слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщил, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
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В миреСШАИранТегеран (город)МАГАТЭ
 
 
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