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В Госдепе заявили о работе с назначенным координатором ООН по Газе - РИА Новости, 27.12.2023
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02:56 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/ssha-1918345666.html
В Госдепе заявили о работе с назначенным координатором ООН по Газе
В Госдепе заявили о работе с назначенным координатором ООН по Газе - РИА Новости, 27.12.2023
В Госдепе заявили о работе с назначенным координатором ООН по Газе
США нацелены на тесное взаимодействие с Сигрид Каг, которая была назначена старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам, затрагивающим сектор Газа, заявил РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T02:56
2023-12-27T02:56
в мире
сша
оон
антониу гутерреш
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. США нацелены на тесное взаимодействие с Сигрид Каг, которая была назначена старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам, затрагивающим сектор Газа, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "США приветствуют сегодняшнее заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, касающееся назначения Сигрид Каг из Нидерландов старшим координатором по реконструкции и гуманитарным вопросам по сектору Газа", - заявил Миллер, чье заявление распространило американское дипведомство. По словам высокопоставленного дипломата, в Вашингтоне рассчитывают на тесную координацию Каг и ООН в целом в рамках усилий по доставке мирному населению Палестины жизненно необходимой гуманитарной помощи. Помимо этого, Миллер напомнил, что США с 7 октября направили палестинцам в Газе и на Западном берегу Иордана гумпомощь на сумму порядка 110 миллионов долларов.
https://ria.ru/20231226/gaza-1918303153.html
сша
палестина
сектор газа
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в мире, сша, оон, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, США, ООН, Антониу Гутерреш, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В Госдепе заявили о работе с назначенным координатором ООН по Газе

Госдеп: США нацелены тесно работать с назначенным координатором ООН по Газе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 дек – РИА Новости. США нацелены на тесное взаимодействие с Сигрид Каг, которая была назначена старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам, затрагивающим сектор Газа, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"США приветствуют сегодняшнее заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, касающееся назначения Сигрид Каг из Нидерландов старшим координатором по реконструкции и гуманитарным вопросам по сектору Газа", - заявил Миллер, чье заявление распространило американское дипведомство.
По словам высокопоставленного дипломата, в Вашингтоне рассчитывают на тесную координацию Каг и ООН в целом в рамках усилий по доставке мирному населению Палестины жизненно необходимой гуманитарной помощи.
Помимо этого, Миллер напомнил, что США с 7 октября направили палестинцам в Газе и на Западном берегу Иордана гумпомощь на сумму порядка 110 миллионов долларов.
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В миреСШАООНАнтониу ГутеррешОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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