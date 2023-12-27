https://ria.ru/20231227/ssha-1918339806.html

Захарова рассказала, как США попытаются сохранить тему поддержки Киева

Захарова рассказала, как США попытаются сохранить тему поддержки Киева - РИА Новости, 27.12.2023

Захарова рассказала, как США попытаются сохранить тему поддержки Киева

США будут делать все, чтобы в следующем году тема поддержки киевского режима оставалась на плаву, любые методы пойдут в ход, заявила официальный представитель... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T00:31

2023-12-27T00:31

2023-12-27T00:41

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. США будут делать все, чтобы в следующем году тема поддержки киевского режима оставалась на плаву, любые методы пойдут в ход, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда". "Они будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву. Получится у них вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги - они будут это делать. Если не получится - они будут стимулировать киевский режим к жутким, в том числе террористическим актам, для того чтобы показывать активность на этом направлении", - сказала она, отвечая на вопрос, продолжат ли США финансировать Украину в следующем году. По словам Захаровой, представители Демократической партии США не смогут отказаться от поддержки Киева в период предвыборной гонки на президентских выборах в 2024 году. "Любые методы пойдут в ход, любые, и безусловно будет большое информационно-политическое шоу бесконечное, потому что иначе им надо будет признавать, что этот проект у них рассыпался, а для демократов, для тех, кто сейчас идет на предвыборный цикл, это смерти подобно", - добавила она. Захарова подчеркнув, что Белый дом не волнует судьба самой Украины и украинцев.

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918160482.html

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сша, украина, россия, мария захарова, в мире