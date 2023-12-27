Рейтинг@Mail.ru
Союз журналистов Армении выступил против приостановки вещания Sputnik - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
 
13:41 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/sputnik-1918433904.html
Союз журналистов Армении выступил против приостановки вещания Sputnik
Союз журналистов Армении выступил против приостановки вещания Sputnik - РИА Новости, 27.12.2023
Союз журналистов Армении выступил против приостановки вещания Sputnik
Союз журналистов Армении счел несоразмерным решение комиссии по телевидению и радио страны, приостановившей на месяц вещание радио Sputnik Армения. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:41
2023-12-27T13:41
медиавойны
sputnik армения
армения
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e9fdf04396c98716be12e09e67d744c.jpg
ЕРЕВАН, 27 дек - РИА Новости. Союз журналистов Армении счел несоразмерным решение комиссии по телевидению и радио страны, приостановившей на месяц вещание радио Sputnik Армения. Комиссия по телевидению и радио Армении 20 декабря приостановила на 30 дней лицензию радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство было инициировано в связи с программой "Абовян Тайм". "Мы утверждаем, что примененное комиссией взыскание является несоразмерным", - говорится в заявлении союза журналистов. В частности, отмечается, что возбуждение административного производства в связи с программой "Абовян Тайм" является "откровенным проявлением комиссией двойных стандартов". "Эфиры многих провластных СМИ и даже общественного телевидения намного проблематичнее, однако решения о приостановлении их вещания не принимались, хотя в них звучат призывы к насилию, ложная, непроверенная и неподтвержденная информация об оппозиционерах и других лицах...Союз журналистов Армении осуждает возбуждение комиссией административного дела, касающегося программы "Абовян Тайм", - говорится в заявлении. Что касается второго административного производства относительно программы "Пятница с Тиграном Кеосаяном", то, по мнению союза журналистов, "комиссия по телевидению и радио сочла высказывания Кеосаяна в адрес премьера Армении Никола Пашиняна оскорблением армянского народа". "Полагаем, что такой подход по меньшей мере неясен и не вытекает из полномочий комиссии, поскольку защита чести и достоинства любого публичного должностного лица не входит в функции комиссии... Считаем необходимым еще раз отметить, что правовые нормы, на которые ссылается комиссия по телевидению и радио, не применимы для обоих выпусков: в них не было призывов к несанкционированным действия или недостоверных данных. В данном случае мы имеем дело с оценочными высказываниями, которые широко защищены с точки зрения журналистских свобод", - говорится в заявлении. В Союзе журналистов считают, что если и было нарушение прав, то оно должно обсуждаться в контексте защиты чести и достоинства гражданско-правовыми механизмами. "А использование государственного ресурса - комиссии по телевидению и радио - для решения проблем частных отношений недопустимы. Этим решением комиссия злоупотребила административным ресурсом в целях защиты чести и достоинства Никола Пашиняна, что противоречит позиции государства по данному вопросу. Государственный орган не должен и не может защищать честь и достоинство любого человека, в том числе высокопоставленного должностного лица. Задача государственного органа, в данном случае комиссии по телевидению и радио, - предотвратить посягательство на общественные интересы. По обоим административным производствам фактов распространения как подстрекательских высказываний, так и заведомо ложной информации нет", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20231221/obozrevatel-1917319664.html
https://radiosputnik.ru/20231221/sputnik-armeniya-1917187078.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a51771e4d4f66ad48212338f768bf71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
sputnik армения, армения, в мире
Медиавойны, Sputnik Армения, Армения, В мире
Союз журналистов Армении выступил против приостановки вещания Sputnik

Союз журналистов Армении выступил против приостановки вещания Sputnik Армения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 дек - РИА Новости. Союз журналистов Армении счел несоразмерным решение комиссии по телевидению и радио страны, приостановившей на месяц вещание радио Sputnik Армения.
Комиссия по телевидению и радио Армении 20 декабря приостановила на 30 дней лицензию радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство было инициировано в связи с программой "Абовян Тайм".
"Мы утверждаем, что примененное комиссией взыскание является несоразмерным", - говорится в заявлении союза журналистов. В частности, отмечается, что возбуждение административного производства в связи с программой "Абовян Тайм" является "откровенным проявлением комиссией двойных стандартов". "Эфиры многих провластных СМИ и даже общественного телевидения намного проблематичнее, однако решения о приостановлении их вещания не принимались, хотя в них звучат призывы к насилию, ложная, непроверенная и неподтвержденная информация об оппозиционерах и других лицах...Союз журналистов Армении осуждает возбуждение комиссией административного дела, касающегося программы "Абовян Тайм", - говорится в заявлении.
Что касается второго административного производства относительно программы "Пятница с Тиграном Кеосаяном", то, по мнению союза журналистов, "комиссия по телевидению и радио сочла высказывания Кеосаяна в адрес премьера Армении Никола Пашиняна оскорблением армянского народа".
Микрофон на стенде радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Прокурор отказался возбуждать дело против обозревателя Sputnik Армения
21 декабря, 18:26
"Полагаем, что такой подход по меньшей мере неясен и не вытекает из полномочий комиссии, поскольку защита чести и достоинства любого публичного должностного лица не входит в функции комиссии... Считаем необходимым еще раз отметить, что правовые нормы, на которые ссылается комиссия по телевидению и радио, не применимы для обоих выпусков: в них не было призывов к несанкционированным действия или недостоверных данных. В данном случае мы имеем дело с оценочными высказываниями, которые широко защищены с точки зрения журналистских свобод", - говорится в заявлении.
В Союзе журналистов считают, что если и было нарушение прав, то оно должно обсуждаться в контексте защиты чести и достоинства гражданско-правовыми механизмами.
"А использование государственного ресурса - комиссии по телевидению и радио - для решения проблем частных отношений недопустимы. Этим решением комиссия злоупотребила административным ресурсом в целях защиты чести и достоинства Никола Пашиняна, что противоречит позиции государства по данному вопросу. Государственный орган не должен и не может защищать честь и достоинство любого человека, в том числе высокопоставленного должностного лица. Задача государственного органа, в данном случае комиссии по телевидению и радио, - предотвратить посягательство на общественные интересы. По обоим административным производствам фактов распространения как подстрекательских высказываний, так и заведомо ложной информации нет", - отмечается в заявлении.
Посольство РФ в Ереване. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Посольство России прокомментировало приостановку вещания Sputnik Армения
21 декабря, 13:17
 
МедиавойныSputnik АрменияАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала