https://ria.ru/20231227/sputnik-1918433904.html

Союз журналистов Армении выступил против приостановки вещания Sputnik

Союз журналистов Армении выступил против приостановки вещания Sputnik - РИА Новости, 27.12.2023

Союз журналистов Армении выступил против приостановки вещания Sputnik

Союз журналистов Армении счел несоразмерным решение комиссии по телевидению и радио страны, приостановившей на месяц вещание радио Sputnik Армения. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:41

2023-12-27T13:41

2023-12-27T13:41

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ЕРЕВАН, 27 дек - РИА Новости. Союз журналистов Армении счел несоразмерным решение комиссии по телевидению и радио страны, приостановившей на месяц вещание радио Sputnik Армения. Комиссия по телевидению и радио Армении 20 декабря приостановила на 30 дней лицензию радиокомпании "Тоспа" - ретранслятора радио Sputnik Армения. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство было инициировано в связи с программой "Абовян Тайм". "Мы утверждаем, что примененное комиссией взыскание является несоразмерным", - говорится в заявлении союза журналистов. В частности, отмечается, что возбуждение административного производства в связи с программой "Абовян Тайм" является "откровенным проявлением комиссией двойных стандартов". "Эфиры многих провластных СМИ и даже общественного телевидения намного проблематичнее, однако решения о приостановлении их вещания не принимались, хотя в них звучат призывы к насилию, ложная, непроверенная и неподтвержденная информация об оппозиционерах и других лицах...Союз журналистов Армении осуждает возбуждение комиссией административного дела, касающегося программы "Абовян Тайм", - говорится в заявлении. Что касается второго административного производства относительно программы "Пятница с Тиграном Кеосаяном", то, по мнению союза журналистов, "комиссия по телевидению и радио сочла высказывания Кеосаяна в адрес премьера Армении Никола Пашиняна оскорблением армянского народа". "Полагаем, что такой подход по меньшей мере неясен и не вытекает из полномочий комиссии, поскольку защита чести и достоинства любого публичного должностного лица не входит в функции комиссии... Считаем необходимым еще раз отметить, что правовые нормы, на которые ссылается комиссия по телевидению и радио, не применимы для обоих выпусков: в них не было призывов к несанкционированным действия или недостоверных данных. В данном случае мы имеем дело с оценочными высказываниями, которые широко защищены с точки зрения журналистских свобод", - говорится в заявлении. В Союзе журналистов считают, что если и было нарушение прав, то оно должно обсуждаться в контексте защиты чести и достоинства гражданско-правовыми механизмами. "А использование государственного ресурса - комиссии по телевидению и радио - для решения проблем частных отношений недопустимы. Этим решением комиссия злоупотребила административным ресурсом в целях защиты чести и достоинства Никола Пашиняна, что противоречит позиции государства по данному вопросу. Государственный орган не должен и не может защищать честь и достоинство любого человека, в том числе высокопоставленного должностного лица. Задача государственного органа, в данном случае комиссии по телевидению и радио, - предотвратить посягательство на общественные интересы. По обоим административным производствам фактов распространения как подстрекательских высказываний, так и заведомо ложной информации нет", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20231221/obozrevatel-1917319664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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