https://ria.ru/20231227/sputnik-1918390124.html

Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту - РИА Новости, 27.12.2023

Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

Спутник Минобороны, запущенный с космодрома Плесецк, вышел на расчетную орбиту, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:12

2023-12-27T11:12

2023-12-27T16:30

безопасность

плесецк

россия

архангельская область

герман титов

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спутник Минобороны, запущенный с космодрома Плесецк, вышел на расчетную орбиту, сообщили в ведомстве. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — говорится в сообщении. Ракету-носитель легкого класса "Союз-2.1в" запустили в 10:03 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.После старта ракету взял на сопровождение наземный автоматизированный комплекс управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Офицеры Главного центра разведки космической обстановки внесли сведения о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу информации.В 2023 году это был уже 19-й пуск российской ракеты и седьмой с Плесецка — предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря, тогда на орбиту военный спутник выводила ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б".

https://ria.ru/20231216/orbita-1916218606.html

https://ria.ru/20231206/khabarovsk-1914016432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, плесецк, россия, архангельская область, герман титов, воздушно-космические силы россии