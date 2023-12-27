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Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту - РИА Новости, 27.12.2023
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11:12 27.12.2023 (обновлено: 16:30 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/sputnik-1918390124.html
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту - РИА Новости, 27.12.2023
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту
Спутник Минобороны, запущенный с космодрома Плесецк, вышел на расчетную орбиту, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:12
2023-12-27T16:30
безопасность
плесецк
россия
архангельская область
герман титов
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спутник Минобороны, запущенный с космодрома Плесецк, вышел на расчетную орбиту, сообщили в ведомстве. "В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — говорится в сообщении. Ракету-носитель легкого класса "Союз-2.1в" запустили в 10:03 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.После старта ракету взял на сопровождение наземный автоматизированный комплекс управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Офицеры Главного центра разведки космической обстановки внесли сведения о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу информации.В 2023 году это был уже 19-й пуск российской ракеты и седьмой с Плесецка — предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря, тогда на орбиту военный спутник выводила ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б".
https://ria.ru/20231216/orbita-1916218606.html
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безопасность, плесецк, россия, архангельская область, герман титов, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Плесецк, Россия, Архангельская область, Герман Титов, Воздушно-космические силы России
Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

Минобороны: запущенный с Плесецка на ракете "Союз-2.1в" спутник вышел на орбиту

© Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк. 27 декабря 2023 года
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1в с космодрома Плесецк. 27 декабря 2023 года
© Минобороны России
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк. 27 декабря 2023 года
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спутник Минобороны, запущенный с космодрома Плесецк, вышел на расчетную орбиту, сообщили в ведомстве.
"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — говорится в сообщении.
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Ракету-носитель легкого класса "Союз-2.1в" запустили в 10:03 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
После старта ракету взял на сопровождение наземный автоматизированный комплекс управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
Офицеры Главного центра разведки космической обстановки внесли сведения о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу информации.
В 2023 году это был уже 19-й пуск российской ракеты и седьмой с Плесецка — предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря, тогда на орбиту военный спутник выводила ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б".
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