Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту
Минобороны: запущенный с Плесецка на ракете "Союз-2.1в" спутник вышел на орбиту
© Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк. 27 декабря 2023 года
© Минобороны России
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк. 27 декабря 2023 года
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Спутник Минобороны, запущенный с космодрома Плесецк, вышел на расчетную орбиту, сообщили в ведомстве.
"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Ракету-носитель легкого класса "Союз-2.1в" запустили в 10:03 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
После старта ракету взял на сопровождение наземный автоматизированный комплекс управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
Офицеры Главного центра разведки космической обстановки внесли сведения о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу информации.
В 2023 году это был уже 19-й пуск российской ракеты и седьмой с Плесецка — предыдущий старт на этом космодроме состоялся 21 декабря, тогда на орбиту военный спутник выводила ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б".