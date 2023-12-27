https://ria.ru/20231227/spg-1918400602.html
Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ
Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ - РИА Новости, 27.12.2023
Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ
Россия планирует занять 15-20% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году, примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:51
2023-12-27T11:51
2023-12-27T11:51
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия планирует занять 15-20% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году, примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Ожидаем, что к 2035 году мы выйдем на уровень объема производства СПГ порядка 100 миллионов тонн. И планируем, что на мировых рынках мы будем занимать нишу от 15% до 20%, в принципе такую же долю, как мы занимали и в рамках поставок трубопроводного газа", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20231227/spg-1918349714.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ
Новак: Россия планирует занять 15-20 процентов мирового рынка СПГ к 2035 году