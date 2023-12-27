https://ria.ru/20231227/spg-1918400602.html

Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ

Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ - РИА Новости, 27.12.2023

Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ

Россия планирует занять 15-20% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году, примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:51

2023-12-27T11:51

2023-12-27T11:51

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия планирует занять 15-20% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году, примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Ожидаем, что к 2035 году мы выйдем на уровень объема производства СПГ порядка 100 миллионов тонн. И планируем, что на мировых рынках мы будем занимать нишу от 15% до 20%, в принципе такую же долю, как мы занимали и в рамках поставок трубопроводного газа", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20231227/spg-1918349714.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, александр новак