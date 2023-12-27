Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/spg-1918400602.html
Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ
Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ - РИА Новости, 27.12.2023
Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ
Россия планирует занять 15-20% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году, примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:51
2023-12-27T11:51
экономика
россия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914897250_0:222:3000:1910_1920x0_80_0_0_8d978ddccfeb1f4652f0d2be99e574a3.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия планирует занять 15-20% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году, примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Ожидаем, что к 2035 году мы выйдем на уровень объема производства СПГ порядка 100 миллионов тонн. И планируем, что на мировых рынках мы будем занимать нишу от 15% до 20%, в принципе такую же долю, как мы занимали и в рамках поставок трубопроводного газа", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20231227/spg-1918349714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914897250_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_3060bcaf9dbbd6db2d643cd4628c861d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак рассказал о планах России по поставкам СПГ

Новак: Россия планирует занять 15-20 процентов мирового рынка СПГ к 2035 году

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкФакельная система на территории первого в России завода по производству сжиженного природного газа на Сахалине
Факельная система на территории первого в России завода по производству сжиженного природного газа на Сахалине - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Михайлов
Перейти в медиабанк
Факельная система на территории первого в России завода по производству сжиженного природного газа на Сахалине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия планирует занять 15-20% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году, примерно столько же раньше занимали трубопроводные поставки газа, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ожидаем, что к 2035 году мы выйдем на уровень объема производства СПГ порядка 100 миллионов тонн. И планируем, что на мировых рынках мы будем занимать нишу от 15% до 20%, в принципе такую же долю, как мы занимали и в рамках поставок трубопроводного газа", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Строительство плавучего завода для сжиженного газа в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Эксперт рассказала, к чему приведет задержка поставок с "Арктик СПГ 2"
Вчера, 04:36
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала