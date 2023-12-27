https://ria.ru/20231227/spg-1918349714.html

Эксперт рассказала, к чему приведет задержка поставок с "Арктик СПГ 2"

Эксперт рассказала, к чему приведет задержка поставок с "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 27.12.2023

Эксперт рассказала, к чему приведет задержка поставок с "Арктик СПГ 2"

Возможная задержка поставок сжиженного природного газа (СПГ) с ямальского проекта "Арктик СПГ 2" "Новатэка" может лишить и без того дефицитный мировой рынок... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T04:36

2023-12-27T04:36

2023-12-27T04:36

экономика

арктик спг - 2

новатэк

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Возможная задержка поставок сжиженного природного газа (СПГ) с ямальского проекта "Арктик СПГ 2" "Новатэка" может лишить и без того дефицитный мировой рынок порядка 30% нового предложения, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре. РИА Новости направило запрос в "Новатэк". Следующий год, как и два предыдущих, обещает быть непростым для потребителей СПГ, потому что на рынке по-прежнему будет дефицит, отметила Белова. "При высоком спросе на газ ввод новых производственных мощностей оценивается на уровне всего 23 миллиона тонн (и это с учетом двух технологических линий проекта "Арктик СПГ-2" в 13,2 миллиона тонн)", – уточнила она. "Другими словами, и без того дефицитный рынок в худшем случае недополучит порядка 30% нового предложения, что найдет свое отражение в ценах. Тем более что отгрузки с "Арктик СПГ 2" должны начаться в период пикового сезонного спроса на газ", – заключила собеседница агентства. "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.

https://ria.ru/20231226/kitay-1918113130.html

https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html

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экономика, арктик спг - 2, новатэк