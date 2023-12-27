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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.12.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:29
2023-12-27T17:29
2023-12-27T17:29
инфографика
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украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 декабря 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Параллельно поражены 127 районов скопления живой силы и техники, командно-наблюдательные пункты и склад топлива. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, противолокационную ракету HARM, управляемую авиабомбу JDAM и 17 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотник, 442 зенитных ракетных комплекса, 1189 реактивных систем залпового огня, 14 341 танк и другие бронемашины, 7527 орудий полевой артиллерии и 16 765 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 декабря 2023 года
За минувшие сутки российские войска отразили десять атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Параллельно поражены 127 районов скопления живой силы и техники, командно-наблюдательные пункты и склад топлива. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, противолокационную ракету HARM, управляемую авиабомбу JDAM и 17 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотник, 442 зенитных ракетных комплекса, 1189 реактивных систем залпового огня, 14 341 танк и другие бронемашины, 7527 орудий полевой артиллерии и 16 765 единиц автомобильной техники.