https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918353699.html

Мотострелки группировки "Запад" отразили несколько контратак под Купянском

Мотострелки группировки "Запад" отразили несколько контратак под Купянском - РИА Новости, 27.12.2023

Мотострелки группировки "Запад" отразили несколько контратак под Купянском

Военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ на... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T06:07

2023-12-27T06:07

2023-12-27T06:14

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ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС России отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "На Купянском направлении в зоне специальной военной операции после разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов, были получены данные о перемещении вооруженных групп ВСУ", — рассказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что после обнаружения противника координаты групп были переданы на командный пункт. "Личный состав мотострелкового подразделения из стрелкового оружия отразил атаку приближающейся к нам штурмовой группы противника, а боевиков, находящихся на удалении, уничтожили расчеты ствольной артиллерии", — сказал командир мотострелкового батальона с позывным "Батый".Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты САУ "Акация" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность