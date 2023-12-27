https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918348085.html
Разведка ВДВ уничтожила дронами пехоту ВСУ на Артемовском направлении
Разведка ВДВ уничтожила дронами пехоту ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 27.12.2023
Разведка ВДВ уничтожила дронами пехоту ВСУ на Артемовском направлении
Бойцы ВДВ Южной группировки войск уничтожили дронами-камикадзе пехоту ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T04:03
2023-12-27T04:03
2023-12-27T04:03
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ЛУГАНСК, 27 дек – РИА Новости. Бойцы ВДВ Южной группировки войск уничтожили дронами-камикадзе пехоту ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Разведка Ивановских десантников получила данные о проведении ротации на одном из участков Артемовского направления... При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор увидел скопление военнослужащих ВСУ в одном из опорных пунктов и направил FPV-дрон для их уничтожения", - сообщили в Минобороны.В ведомстве добавили, что украинские военные заметил опасность и открыли огонь из стрелкового оружия по ударному беспилотнику, но это им не помогло. "Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в скопление личного состава украинских формирований. Выжившие и пытавшиеся убежать были ликвидированы вторым FPV-дроном", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что было уничтожено до отделения пехоты ВСУ.
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вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Разведка ВДВ уничтожила дронами пехоту ВСУ на Артемовском направлении
МО: разведка ВДВ уничтожила дронами-камикадзе пехоту ВСУ под Артемовском
ЛУГАНСК, 27 дек – РИА Новости. Бойцы ВДВ Южной группировки войск уничтожили дронами-камикадзе пехоту ВСУ на Артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Разведка Ивановских десантников получила данные о проведении ротации на одном из участков Артемовского направления... При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвинулся в заданный район, откуда осуществил подготовку и запуск дрона-камикадзе. Оператор увидел скопление военнослужащих ВСУ в одном из опорных пунктов и направил FPV-дрон для их уничтожения", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что украинские военные заметил опасность и открыли огонь из стрелкового оружия по ударному беспилотнику, но это им не помогло.
"Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание в скопление личного состава украинских формирований. Выжившие и пытавшиеся убежать были ликвидированы вторым FPV-дроном", - сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что было уничтожено до отделения пехоты ВСУ.
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