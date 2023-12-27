В Курской области заявили о проработке создания ОЭЗ в приграничных районах
Старовойт: создание ОЭЗ в приграничных районах Курской области прорабатывается
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вопрос создания особой экономической зоны в приграничных районах Курской области по аналогии с Белгородской прорабатывается, окончательного решения нет, сообщил журналистам курский губернатор Роман Старовойт.
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"Конечно, после того, как президент озвучил такое решение или такую возможность, совместно с правительством РФ, с администрацией президента мы прорабатываем сейчас эту возможность, делаем расчеты. Сейчас окончательного решения в этом плане нет. Надеемся, что всех мер поддержки, в том числе малому и среднему бизнесу приграничных районов, будет достаточно для того, чтобы восстановиться", - сказал он.
При этом губернатор отметил, что статус особой экономической зоны "больше сконцентрирован на предприятия, которые начали работать и имеют возможность работать".
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"А сейчас у предпринимателей больше вопросов не в снижении налоговой нагрузки, а в получении каких-то субсидий на восстановление цехов, оборудования, которые разрушены. Но в целом это (создание особой экономической зоны - ред.) - один из вариантов, чтобы оказать меры поддержки", - добавил Старовойт.
Президент России Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино в Белгородской области ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время.
Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что вопрос создания особой экономической зоны в Шебекино уже прорабатывается с Белгородской областью. По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, сейчас обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот.