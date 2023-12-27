https://ria.ru/20231227/sozdanie-1918487968.html

В Курской области заявили о проработке создания ОЭЗ в приграничных районах

В Курской области заявили о проработке создания ОЭЗ в приграничных районах - РИА Новости, 27.12.2023

В Курской области заявили о проработке создания ОЭЗ в приграничных районах

Вопрос создания особой экономической зоны в приграничных районах Курской области по аналогии с Белгородской прорабатывается, окончательного решения нет, сообщил РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:15

2023-12-27T16:15

2023-12-27T20:48

экономика

россия

курская область

шебекино

владимир путин

роман старовойт

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вопрос создания особой экономической зоны в приграничных районах Курской области по аналогии с Белгородской прорабатывается, окончательного решения нет, сообщил журналистам курский губернатор Роман Старовойт. "Конечно, после того, как президент озвучил такое решение или такую возможность, совместно с правительством РФ, с администрацией президента мы прорабатываем сейчас эту возможность, делаем расчеты. Сейчас окончательного решения в этом плане нет. Надеемся, что всех мер поддержки, в том числе малому и среднему бизнесу приграничных районов, будет достаточно для того, чтобы восстановиться", - сказал он. При этом губернатор отметил, что статус особой экономической зоны "больше сконцентрирован на предприятия, которые начали работать и имеют возможность работать"."А сейчас у предпринимателей больше вопросов не в снижении налоговой нагрузки, а в получении каких-то субсидий на восстановление цехов, оборудования, которые разрушены. Но в целом это (создание особой экономической зоны - ред.) - один из вариантов, чтобы оказать меры поддержки", - добавил Старовойт.Президент России Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино в Белгородской области ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время. Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что вопрос создания особой экономической зоны в Шебекино уже прорабатывается с Белгородской областью. По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, сейчас обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот.

https://ria.ru/20231223/vyruchka-1917581982.html

https://ria.ru/20231219/rasshirenie-1916697242.html

россия

курская область

шебекино

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экономика, россия, курская область, шебекино, владимир путин, роман старовойт, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)