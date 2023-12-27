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В Курской области заявили о проработке создания ОЭЗ в приграничных районах - РИА Новости, 27.12.2023
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16:15 27.12.2023 (обновлено: 20:48 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/sozdanie-1918487968.html
В Курской области заявили о проработке создания ОЭЗ в приграничных районах
В Курской области заявили о проработке создания ОЭЗ в приграничных районах - РИА Новости, 27.12.2023
В Курской области заявили о проработке создания ОЭЗ в приграничных районах
Вопрос создания особой экономической зоны в приграничных районах Курской области по аналогии с Белгородской прорабатывается, окончательного решения нет, сообщил РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:15
2023-12-27T20:48
экономика
россия
курская область
шебекино
владимир путин
роман старовойт
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вопрос создания особой экономической зоны в приграничных районах Курской области по аналогии с Белгородской прорабатывается, окончательного решения нет, сообщил журналистам курский губернатор Роман Старовойт. "Конечно, после того, как президент озвучил такое решение или такую возможность, совместно с правительством РФ, с администрацией президента мы прорабатываем сейчас эту возможность, делаем расчеты. Сейчас окончательного решения в этом плане нет. Надеемся, что всех мер поддержки, в том числе малому и среднему бизнесу приграничных районов, будет достаточно для того, чтобы восстановиться", - сказал он. При этом губернатор отметил, что статус особой экономической зоны "больше сконцентрирован на предприятия, которые начали работать и имеют возможность работать"."А сейчас у предпринимателей больше вопросов не в снижении налоговой нагрузки, а в получении каких-то субсидий на восстановление цехов, оборудования, которые разрушены. Но в целом это (создание особой экономической зоны - ред.) - один из вариантов, чтобы оказать меры поддержки", - добавил Старовойт.Президент России Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино в Белгородской области ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время. Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что вопрос создания особой экономической зоны в Шебекино уже прорабатывается с Белгородской областью. По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, сейчас обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот.
https://ria.ru/20231223/vyruchka-1917581982.html
https://ria.ru/20231219/rasshirenie-1916697242.html
россия
курская область
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экономика, россия, курская область, шебекино, владимир путин, роман старовойт, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Курская область, Шебекино, Владимир Путин, Роман Старовойт, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Курской области заявили о проработке создания ОЭЗ в приграничных районах

Старовойт: создание ОЭЗ в приграничных районах Курской области прорабатывается

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вопрос создания особой экономической зоны в приграничных районах Курской области по аналогии с Белгородской прорабатывается, окончательного решения нет, сообщил журналистам курский губернатор Роман Старовойт.
«
"Конечно, после того, как президент озвучил такое решение или такую возможность, совместно с правительством РФ, с администрацией президента мы прорабатываем сейчас эту возможность, делаем расчеты. Сейчас окончательного решения в этом плане нет. Надеемся, что всех мер поддержки, в том числе малому и среднему бизнесу приграничных районов, будет достаточно для того, чтобы восстановиться", - сказал он.
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При этом губернатор отметил, что статус особой экономической зоны "больше сконцентрирован на предприятия, которые начали работать и имеют возможность работать".
«
"А сейчас у предпринимателей больше вопросов не в снижении налоговой нагрузки, а в получении каких-то субсидий на восстановление цехов, оборудования, которые разрушены. Но в целом это (создание особой экономической зоны - ред.) - один из вариантов, чтобы оказать меры поддержки", - добавил Старовойт.
Президент России Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино в Белгородской области ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время.
Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что вопрос создания особой экономической зоны в Шебекино уже прорабатывается с Белгородской областью. По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, сейчас обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот.
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ЭкономикаРоссияКурская областьШебекиноВладимир ПутинРоман СтаровойтМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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