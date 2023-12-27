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СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси - РИА Новости, 27.12.2023
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11:58 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/sovfed-1918402405.html
СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси
СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси - РИА Новости, 27.12.2023
СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси
Совет Федерации предложил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе контролировать цены на автомобили такси в случае введения требований к уровню их... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:58
2023-12-27T11:58
экономика
москва
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
авто
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Совет Федерации предложил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе контролировать цены на автомобили такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах, сообщает РБК со ссылкой на парламентский документ.&quot;Если регионы начнут вводить требования о локализации автомобилей такси, то Минпромторгу и ФАС следовало бы ввести процедуру контроля стоимости автомобилей во избежание ценового сговора со стороны поставщиков, а также порядка продажи машин с заводов напрямую без наценок дилеров и посредников с учетом согласования сделки антимонопольным органом&quot;, — говорится в материале.Журналисты также отметили, что региональным госорганам предложили пойти по пути Москвы и выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниями части затрат на покупку машин.По мнению опрошенных изданием специалистов, требование по локализации автомобилей может привести к еще большему дефициту новых машин для такси, а идею с закупной транспорта, собранного в России, посчитали нереализуемой из-за очень высоких цен на новые авто.
https://ria.ru/20231205/taksi-1913772821.html
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экономика, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, авто, рбк (медиагруппа)
Экономика, Москва, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Авто, РБК (медиагруппа)
СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси

РБК: Совфед попросил ФАС и Минпромторг контролировать цены на автомобили такси

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка стоит на тротуаре у пешеходного перехода
Девушка стоит на тротуаре у пешеходного перехода - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка стоит на тротуаре у пешеходного перехода. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Совет Федерации предложил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе контролировать цены на автомобили такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах, сообщает РБК со ссылкой на парламентский документ.
«

"Если регионы начнут вводить требования о локализации автомобилей такси, то Минпромторгу и ФАС следовало бы ввести процедуру контроля стоимости автомобилей во избежание ценового сговора со стороны поставщиков, а также порядка продажи машин с заводов напрямую без наценок дилеров и посредников с учетом согласования сделки антимонопольным органом", — говорится в материале.

Журналисты также отметили, что региональным госорганам предложили пойти по пути Москвы и выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниями части затрат на покупку машин.
По мнению опрошенных изданием специалистов, требование по локализации автомобилей может привести к еще большему дефициту новых машин для такси, а идею с закупной транспорта, собранного в России, посчитали нереализуемой из-за очень высоких цен на новые авто.
Автомобили такси - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь
5 декабря, 02:17
 
ЭкономикаМоскваРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФАвтоРБК (медиагруппа)
 
 
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