https://ria.ru/20231227/sovfed-1918402405.html
СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси
СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси - РИА Новости, 27.12.2023
СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси
Совет Федерации предложил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе контролировать цены на автомобили такси в случае введения требований к уровню их... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:58
2023-12-27T11:58
2023-12-27T11:58
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Совет Федерации предложил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе контролировать цены на автомобили такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах, сообщает РБК со ссылкой на парламентский документ."Если регионы начнут вводить требования о локализации автомобилей такси, то Минпромторгу и ФАС следовало бы ввести процедуру контроля стоимости автомобилей во избежание ценового сговора со стороны поставщиков, а также порядка продажи машин с заводов напрямую без наценок дилеров и посредников с учетом согласования сделки антимонопольным органом", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что региональным госорганам предложили пойти по пути Москвы и выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниями части затрат на покупку машин.По мнению опрошенных изданием специалистов, требование по локализации автомобилей может привести к еще большему дефициту новых машин для такси, а идею с закупной транспорта, собранного в России, посчитали нереализуемой из-за очень высоких цен на новые авто.
https://ria.ru/20231205/taksi-1913772821.html
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экономика, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, авто, рбк (медиагруппа)
Экономика, Москва, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Авто, РБК (медиагруппа)
СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси
РБК: Совфед попросил ФАС и Минпромторг контролировать цены на автомобили такси