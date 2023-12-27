https://ria.ru/20231227/sovfed-1918402405.html

СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси

СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси - РИА Новости, 27.12.2023

СМИ: Совет Федерации предложил контролировать цены на автомобили такси

Совет Федерации предложил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе контролировать цены на автомобили такси в случае введения требований к уровню их... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:58

2023-12-27T11:58

2023-12-27T11:58

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Совет Федерации предложил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе контролировать цены на автомобили такси в случае введения требований к уровню их локализации в регионах, сообщает РБК со ссылкой на парламентский документ."Если регионы начнут вводить требования о локализации автомобилей такси, то Минпромторгу и ФАС следовало бы ввести процедуру контроля стоимости автомобилей во избежание ценового сговора со стороны поставщиков, а также порядка продажи машин с заводов напрямую без наценок дилеров и посредников с учетом согласования сделки антимонопольным органом", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что региональным госорганам предложили пойти по пути Москвы и выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниями части затрат на покупку машин.По мнению опрошенных изданием специалистов, требование по локализации автомобилей может привести к еще большему дефициту новых машин для такси, а идею с закупной транспорта, собранного в России, посчитали нереализуемой из-за очень высоких цен на новые авто.

https://ria.ru/20231205/taksi-1913772821.html

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экономика, москва, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, авто, рбк (медиагруппа)