https://ria.ru/20231227/snegurochka-1918411845.html

Школа в Приморье объяснила историю со Снегурочкой, сыгранной физруком

Школа в Приморье объяснила историю со Снегурочкой, сыгранной физруком - РИА Новости, 27.12.2023

Школа в Приморье объяснила историю со Снегурочкой, сыгранной физруком

Руководству школы в Приморье пришлось оправдываться в соцсетях за то, что Снегурочку на новогоднем утреннике сыграл учитель физкультуры, после того, как местный РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:27

2023-12-27T12:27

2023-12-27T12:27

общество

снегурочка

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Руководству школы в Приморье пришлось оправдываться в соцсетях за то, что Снегурочку на новогоднем утреннике сыграл учитель физкультуры, после того, как местный житель пожаловался на это властям. В комментариях в Telegram-канале губернатора Олега Кожемяко один из подписчиков написал, что просит прокуратуру обратить внимание на утренник в школе поселка Ливадия. По его мнение, исполнение в школе роли Снегурочки мужчиной не увязывается с семейными ценностями. Там же было опубликовано сообщение школы с извинениями, которое позже было удалено. На странице школы в соцсети "Вконтакте" сообщается, что для младшеклассников по традиции проводили "Маскарадницу". Учителя и дети в этот день приходят в карнавальных костюмах. "Учителя, переодетые в костюмы, исполняли сюжеты советских мультфильмов. Наш любимый всеми мультик "Ну, погоди!" не стал исключением. Роль Волка в костюме Снегурочки исполнял наш учитель физкультуры, поздравил ребят с праздником. Радости, веселью и восторгу детей не было предела! Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. Единственная наша цель - порадовать, повеселить детей и приукрасить наши школьные будни", - говорится в сообщении. Многие подписчики Telegram-каналов в комментариях к этой истории высказываются против такой острой реакции на то, что Снегурочку сыграл юноша.

https://ria.ru/20231225/dedmoroz-1917860569.html

приморский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, снегурочка, приморский край