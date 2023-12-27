https://ria.ru/20231227/snegurochka-1918411845.html
Школа в Приморье объяснила историю со Снегурочкой, сыгранной физруком
Школа в Приморье объяснила историю со Снегурочкой, сыгранной физруком - РИА Новости, 27.12.2023
Школа в Приморье объяснила историю со Снегурочкой, сыгранной физруком
Руководству школы в Приморье пришлось оправдываться в соцсетях за то, что Снегурочку на новогоднем утреннике сыграл учитель физкультуры, после того, как местный РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:27
2023-12-27T12:27
2023-12-27T12:27
общество
снегурочка
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Руководству школы в Приморье пришлось оправдываться в соцсетях за то, что Снегурочку на новогоднем утреннике сыграл учитель физкультуры, после того, как местный житель пожаловался на это властям. В комментариях в Telegram-канале губернатора Олега Кожемяко один из подписчиков написал, что просит прокуратуру обратить внимание на утренник в школе поселка Ливадия. По его мнение, исполнение в школе роли Снегурочки мужчиной не увязывается с семейными ценностями. Там же было опубликовано сообщение школы с извинениями, которое позже было удалено. На странице школы в соцсети "Вконтакте" сообщается, что для младшеклассников по традиции проводили "Маскарадницу". Учителя и дети в этот день приходят в карнавальных костюмах. "Учителя, переодетые в костюмы, исполняли сюжеты советских мультфильмов. Наш любимый всеми мультик "Ну, погоди!" не стал исключением. Роль Волка в костюме Снегурочки исполнял наш учитель физкультуры, поздравил ребят с праздником. Радости, веселью и восторгу детей не было предела! Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. Единственная наша цель - порадовать, повеселить детей и приукрасить наши школьные будни", - говорится в сообщении. Многие подписчики Telegram-каналов в комментариях к этой истории высказываются против такой острой реакции на то, что Снегурочку сыграл юноша.
https://ria.ru/20231225/dedmoroz-1917860569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, снегурочка, приморский край
Общество, Снегурочка, Приморский край
Школа в Приморье объяснила историю со Снегурочкой, сыгранной физруком
Школа в Приморье заявила, что физрук играл не Снегурочку, а Волка в ее костюме
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Руководству школы в Приморье пришлось оправдываться в соцсетях за то, что Снегурочку на новогоднем утреннике сыграл учитель физкультуры, после того, как местный житель пожаловался на это властям.
В комментариях в Telegram-канале губернатора Олега Кожемяко
один из подписчиков написал, что просит прокуратуру обратить внимание на утренник в школе поселка Ливадия
. По его мнение, исполнение в школе роли Снегурочки мужчиной не увязывается с семейными ценностями. Там же было опубликовано сообщение школы с извинениями, которое позже было удалено.
На странице школы в соцсети "Вконтакте" сообщается, что для младшеклассников по традиции проводили "Маскарадницу". Учителя и дети в этот день приходят в карнавальных костюмах. "Учителя, переодетые в костюмы, исполняли сюжеты советских мультфильмов. Наш любимый всеми мультик "Ну, погоди!" не стал исключением. Роль Волка в костюме Снегурочки исполнял наш учитель физкультуры, поздравил ребят с праздником. Радости, веселью и восторгу детей не было предела! Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. Единственная наша цель - порадовать, повеселить детей и приукрасить наши школьные будни", - говорится в сообщении.
Многие подписчики Telegram-каналов в комментариях к этой истории высказываются против такой острой реакции на то, что Снегурочку сыграл юноша.
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