Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/snaryady-1918590611.html
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 27.12.2023
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T23:31
2023-12-27T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
горловка
куйбышевский район
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dae78d4e3968aaf220695db201213f0.jpg
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 22.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 22.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 22.45 ВСУ также продолжили обстреливать Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу еще четыре снаряда из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231227/mirnyy-1918577339.html
https://ria.ru/20231227/vsu-1918584085.html
донецк
горловка
куйбышевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_bdff3c585cd3453349cb4c1f017f0acb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, сцкк, горловка, куйбышевский район, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Горловка, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 22.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 22.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Еще один мирный житель Донецка ранен при сбросе взрывоопасного предмета
Вчера, 21:22
В 22.45 ВСУ также продолжили обстреливать Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу еще четыре снаряда из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Это только начало. В США раскрыли, что ждет ВСУ под Марьинкой
Вчера, 22:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККГорловкаКуйбышевский районВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала