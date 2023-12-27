https://ria.ru/20231227/snaryady-1918590611.html

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 27.12.2023

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T23:31

2023-12-27T23:31

2023-12-27T23:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

сцкк

горловка

куйбышевский район

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 22.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 22.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 22.45 ВСУ также продолжили обстреливать Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу еще четыре снаряда из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231227/mirnyy-1918577339.html

https://ria.ru/20231227/vsu-1918584085.html

донецк

горловка

куйбышевский район

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в мире, донецк, сцкк, горловка, куйбышевский район, вооруженные силы украины, стирол