https://ria.ru/20231227/slutskiy-1918515418.html

Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах

Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах - РИА Новости, 27.12.2023

Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах

Кандидат в президенты России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мечтает должным образом поучаствовать в выборах президента, а не победить нынешнего... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:18

2023-12-27T17:18

2023-12-27T17:18

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

выборы президента рф

владимир путин

лдпр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мечтает должным образом поучаствовать в выборах президента, а не победить нынешнего главу государства Владимира Путина. В минувший понедельник Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение кандидатом в президенты России. Он отметил, что предвыборный штаб ЛДПР начнет работать в полном объеме с 3 января, но уточнил, что работа в целом уже началась. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. "Мечтаю должным образом поучаствовать. Для людей. А оценку они сами нам дадут 17 марта", - сказал Слуцкий журналистам. Политик отметил, что мечтает о победе СВО и о процветании страны. На вопрос, мечтает ли он победить на выборах Путина, Слуцкий ответил отрицательно. "Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина - нет, не мечтаю. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете", - заявил он.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, леонид слуцкий (политик), выборы президента рф, владимир путин, лдпр, ситуация в днр и лнр