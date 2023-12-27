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Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах - РИА Новости, 27.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
17:18 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/slutskiy-1918515418.html
Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах
Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах - РИА Новости, 27.12.2023
Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах
Кандидат в президенты России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мечтает должным образом поучаствовать в выборах президента, а не победить нынешнего... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:18
2023-12-27T17:18
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
выборы президента рф
владимир путин
лдпр
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мечтает должным образом поучаствовать в выборах президента, а не победить нынешнего главу государства Владимира Путина. В минувший понедельник Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение кандидатом в президенты России. Он отметил, что предвыборный штаб ЛДПР начнет работать в полном объеме с 3 января, но уточнил, что работа в целом уже началась. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. "Мечтаю должным образом поучаствовать. Для людей. А оценку они сами нам дадут 17 марта", - сказал Слуцкий журналистам. Политик отметил, что мечтает о победе СВО и о процветании страны. На вопрос, мечтает ли он победить на выборах Путина, Слуцкий ответил отрицательно. "Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина - нет, не мечтаю. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете", - заявил он.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), выборы президента рф, владимир путин, лдпр, ситуация в днр и лнр
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Выборы президента РФ, Владимир Путин, ЛДПР, Ситуация в ДНР и ЛНР
Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах

Слуцкий заявил, что мечтает победить в спецоперации, а не на выборах президента

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мечтает должным образом поучаствовать в выборах президента, а не победить нынешнего главу государства Владимира Путина.
В минувший понедельник Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение кандидатом в президенты России. Он отметил, что предвыборный штаб ЛДПР начнет работать в полном объеме с 3 января, но уточнил, что работа в целом уже началась. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
"Мечтаю должным образом поучаствовать. Для людей. А оценку они сами нам дадут 17 марта", - сказал Слуцкий журналистам.
Политик отметил, что мечтает о победе СВО и о процветании страны. На вопрос, мечтает ли он победить на выборах Путина, Слуцкий ответил отрицательно. "Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина - нет, не мечтаю. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете", - заявил он.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Выборы президента РФВладимир ПутинЛДПРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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