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Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах
Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах - РИА Новости, 27.12.2023
Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах
Кандидат в президенты России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мечтает должным образом поучаствовать в выборах президента, а не победить нынешнего... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:18
2023-12-27T17:18
2023-12-27T17:18
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мечтает должным образом поучаствовать в выборах президента, а не победить нынешнего главу государства Владимира Путина. В минувший понедельник Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение кандидатом в президенты России. Он отметил, что предвыборный штаб ЛДПР начнет работать в полном объеме с 3 января, но уточнил, что работа в целом уже началась. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. "Мечтаю должным образом поучаствовать. Для людей. А оценку они сами нам дадут 17 марта", - сказал Слуцкий журналистам. Политик отметил, что мечтает о победе СВО и о процветании страны. На вопрос, мечтает ли он победить на выборах Путина, Слуцкий ответил отрицательно. "Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина - нет, не мечтаю. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете", - заявил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, леонид слуцкий (политик), выборы президента рф, владимир путин, лдпр, ситуация в днр и лнр
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Выборы президента РФ, Владимир Путин, ЛДПР, Ситуация в ДНР и ЛНР
Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах
Слуцкий заявил, что мечтает победить в спецоперации, а не на выборах президента
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что мечтает должным образом поучаствовать в выборах президента, а не победить нынешнего главу государства Владимира Путина.
В минувший понедельник Слуцкий представил в ЦИК документы на выдвижение кандидатом в президенты России. Он отметил, что предвыборный штаб ЛДПР начнет работать в полном объеме с 3 января, но уточнил, что работа в целом уже началась. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
"Мечтаю должным образом поучаствовать. Для людей. А оценку они сами нам дадут 17 марта", - сказал Слуцкий журналистам.
Политик отметил, что мечтает о победе СВО и о процветании страны. На вопрос, мечтает ли он победить на выборах Путина, Слуцкий ответил отрицательно. "Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина - нет, не мечтаю. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете", - заявил он.
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