https://ria.ru/20231227/skandal-1918456385.html

Песков не стал комментировать скандал после вечеринки Ивлеевой

Песков не стал комментировать скандал после вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 27.12.2023

Песков не стал комментировать скандал после вечеринки Ивлеевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вызвавшую негативный резонанс вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:47

2023-12-27T14:47

2023-12-27T14:47

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москва

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вызвавшую негативный резонанс вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. "Что касается этой вечеринки, прошу вас меня помиловать: давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли Кремль справедливой "отмену" артистов, которые присутствовали на вечеринке. Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.

https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html

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россия, москва, дмитрий песков, анастасия ивлеева