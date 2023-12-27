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Песков не стал комментировать скандал после вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 27.12.2023
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14:47 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/skandal-1918456385.html
Песков не стал комментировать скандал после вечеринки Ивлеевой
Песков не стал комментировать скандал после вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 27.12.2023
Песков не стал комментировать скандал после вечеринки Ивлеевой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вызвавшую негативный резонанс вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:47
2023-12-27T14:47
россия
москва
дмитрий песков
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вызвавшую негативный резонанс вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. "Что касается этой вечеринки, прошу вас меня помиловать: давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли Кремль справедливой "отмену" артистов, которые присутствовали на вечеринке. Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html
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россия, москва, дмитрий песков, анастасия ивлеева
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Анастасия Ивлеева
Песков не стал комментировать скандал после вечеринки Ивлеевой

Песков не стал комментировать скандал после вечеринки Ивлеевой в клубе "Мутабор"

Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вызвавшую негативный резонанс вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.
«
"Что касается этой вечеринки, прошу вас меня помиловать: давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли Кремль справедливой "отмену" артистов, которые присутствовали на вечеринке.
Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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Вчера, 07:32
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковАнастасия Ивлеева
 
 
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