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На Камчатке суд оштрафовал женщину за дискредитацию армии России - РИА Новости, 27.12.2023
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07:47 27.12.2023 (обновлено: 15:16 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/shtraf-1918358576.html
На Камчатке суд оштрафовал женщину за дискредитацию армии России
На Камчатке суд оштрафовал женщину за дискредитацию армии России - РИА Новости, 27.12.2023
На Камчатке суд оштрафовал женщину за дискредитацию армии России
Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор местной жительнице по статье о дискредитации армии, сообщила пресс-служба инстанции. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:47
2023-12-27T15:16
происшествия
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек — РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор местной жительнице по статье о дискредитации армии, сообщила пресс-служба инстанции."Установлено, что 22 октября гражданка П., 1963 года рождения, находясь на своем рабочем месте, допустила высказывания, которые содержали оскорбления в адрес России и россиян", — говорится в пресс-релизе.Она обвинила российских военных в насилии и убийствах мирного населения в ходе проведения специальной военной операции. По показаниям свидетелей, подсудимая делала это неоднократно.Кроме того, она "демонстративно" слушала песни на украинском языке.Суд пришел к выводу, что гражданка нарушила статью Административного кодекса о дискредитации Вооруженных сил России, и назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.Подсудимая свою вину не признала и заявила, что ее оговорили из-за неприязненного отношения.
https://ria.ru/20231225/zakon-1917963040.html
россия
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происшествия, россия, камчатка, петропавловск-камчатский
Происшествия, Россия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
На Камчатке суд оштрафовал женщину за дискредитацию армии России

На Камчатке суд оштрафовал женщину за дискредитацию армии России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек — РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор местной жительнице по статье о дискредитации армии, сообщила пресс-служба инстанции.
"Установлено, что 22 октября гражданка П., 1963 года рождения, находясь на своем рабочем месте, допустила высказывания, которые содержали оскорбления в адрес России и россиян", — говорится в пресс-релизе.
Она обвинила российских военных в насилии и убийствах мирного населения в ходе проведения специальной военной операции. По показаниям свидетелей, подсудимая делала это неоднократно.
Кроме того, она "демонстративно" слушала песни на украинском языке.
Суд пришел к выводу, что гражданка нарушила статью Административного кодекса о дискредитации Вооруженных сил России, и назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.
Подсудимая свою вину не признала и заявила, что ее оговорили из-за неприязненного отношения.
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