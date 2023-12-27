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Умер немецкий политик Вольфганг Шойбле - РИА Новости, 27.12.2023
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11:21 27.12.2023 (обновлено: 13:15 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/shoyble-1918392094.html
Умер немецкий политик Вольфганг Шойбле
Умер немецкий политик Вольфганг Шойбле - РИА Новости, 27.12.2023
Умер немецкий политик Вольфганг Шойбле
Немецкий политик и экс-глава МВД Вольфганг Шойбле, сыгравший важную роль в объединении Германии, скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Bild со ссылкой... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:21
2023-12-27T13:15
германия
вольфганг шойбле
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Немецкий политик и экс-глава МВД Вольфганг Шойбле, сыгравший важную роль в объединении Германии, скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Bild со ссылкой на его семью."Вольфганг Шойбле (81 год) умер. Легенда Христианско-демократического союза скончался в ночь на среду. Шойбле умер во сне", - пишет издание со ссылкой на членов его семьи. По данным газеты, Шойбле болел раком, о чем знали только самые близкие люди.Шойбле заседал в бундестаге с 1972 года, а с 2017 по 2021 был его председателем. В период с 1989 до 1991, а также с 2005 по 2009 он занимал должность министра внутренних дел Германии, а с 2009 по 2017 - министра финансов. В 1990 году в Берлине министр внутренних дел ФРГ Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой.
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германия, вольфганг шойбле, в мире
Германия, Вольфганг Шойбле, В мире
Умер немецкий политик Вольфганг Шойбле

Бывший глава МВД и Минфина Германии Вольфганг Шойбле умер на 82-м году жизни

© AP Photo / Jose Luis MaganaВольфганг Шойбле
Вольфганг Шойбле - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Вольфганг Шойбле. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Немецкий политик и экс-глава МВД Вольфганг Шойбле, сыгравший важную роль в объединении Германии, скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Bild со ссылкой на его семью.
"Вольфганг Шойбле (81 год) умер. Легенда Христианско-демократического союза скончался в ночь на среду. Шойбле умер во сне", - пишет издание со ссылкой на членов его семьи. По данным газеты, Шойбле болел раком, о чем знали только самые близкие люди.
Шойбле заседал в бундестаге с 1972 года, а с 2017 по 2021 был его председателем. В период с 1989 до 1991, а также с 2005 по 2009 он занимал должность министра внутренних дел Германии, а с 2009 по 2017 - министра финансов. В 1990 году в Берлине министр внутренних дел ФРГ Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой.
 
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