https://ria.ru/20231227/shoyble-1918392094.html

Умер немецкий политик Вольфганг Шойбле

Умер немецкий политик Вольфганг Шойбле - РИА Новости, 27.12.2023

Умер немецкий политик Вольфганг Шойбле

Немецкий политик и экс-глава МВД Вольфганг Шойбле, сыгравший важную роль в объединении Германии, скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Bild со ссылкой... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:21

2023-12-27T11:21

2023-12-27T13:15

германия

вольфганг шойбле

в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Немецкий политик и экс-глава МВД Вольфганг Шойбле, сыгравший важную роль в объединении Германии, скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Bild со ссылкой на его семью."Вольфганг Шойбле (81 год) умер. Легенда Христианско-демократического союза скончался в ночь на среду. Шойбле умер во сне", - пишет издание со ссылкой на членов его семьи. По данным газеты, Шойбле болел раком, о чем знали только самые близкие люди.Шойбле заседал в бундестаге с 1972 года, а с 2017 по 2021 был его председателем. В период с 1989 до 1991, а также с 2005 по 2009 он занимал должность министра внутренних дел Германии, а с 2009 по 2017 - министра финансов. В 1990 году в Берлине министр внутренних дел ФРГ Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой.

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, вольфганг шойбле, в мире