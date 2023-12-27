Умер немецкий политик Вольфганг Шойбле
Бывший глава МВД и Минфина Германии Вольфганг Шойбле умер на 82-м году жизни
© AP Photo / Jose Luis MaganaВольфганг Шойбле
© AP Photo / Jose Luis Magana
Вольфганг Шойбле. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Немецкий политик и экс-глава МВД Вольфганг Шойбле, сыгравший важную роль в объединении Германии, скончался в возрасте 81 года, сообщает газета Bild со ссылкой на его семью.
"Вольфганг Шойбле (81 год) умер. Легенда Христианско-демократического союза скончался в ночь на среду. Шойбле умер во сне", - пишет издание со ссылкой на членов его семьи. По данным газеты, Шойбле болел раком, о чем знали только самые близкие люди.
Шойбле заседал в бундестаге с 1972 года, а с 2017 по 2021 был его председателем. В период с 1989 до 1991, а также с 2005 по 2009 он занимал должность министра внутренних дел Германии, а с 2009 по 2017 - министра финансов. В 1990 году в Берлине министр внутренних дел ФРГ Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой.