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На западе Москвы стартовал капремонт пассажирского причала "Сетунь"
На западе Москвы стартовал капремонт пассажирского причала "Сетунь" - РИА Новости, 27.12.2023
На западе Москвы стартовал капремонт пассажирского причала "Сетунь"
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала "Сетунь" на западе столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:03
2023-12-27T09:03
2023-12-27T09:03
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петр бирюков
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала "Сетунь" на западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание. Начали капремонт пассажирского причала "Сетунь" на Воробьевской набережной, он используется летом для прогулочных теплоходов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1960 году ни разу капитально не ремонтировали. "В рамках проекта обновим гранитное мощение причала, восстановим бетонные поверхности, отремонтируем гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменим швартовые и отбойные устройства, установим новое перильное ограждение. Кроме того, приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что капремонт причала "Сетунь" планируется завершить во втором квартале 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала "Сетунь" на западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание. Начали капремонт пассажирского причала "Сетунь" на Воробьевской набережной, он используется летом для прогулочных теплоходов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1960 году ни разу капитально не ремонтировали.
"В рамках проекта обновим гранитное мощение причала, восстановим бетонные поверхности, отремонтируем гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменим швартовые и отбойные устройства, установим новое перильное ограждение. Кроме того, приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что капремонт причала "Сетунь" планируется завершить во втором квартале 2024 года.
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