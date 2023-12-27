https://ria.ru/20231227/setun-1918364259.html

На западе Москвы стартовал капремонт пассажирского причала "Сетунь"

На западе Москвы стартовал капремонт пассажирского причала "Сетунь" - РИА Новости, 27.12.2023

На западе Москвы стартовал капремонт пассажирского причала "Сетунь"

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала "Сетунь" на западе столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:03

2023-12-27T09:03

2023-12-27T09:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала "Сетунь" на западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание. Начали капремонт пассажирского причала "Сетунь" на Воробьевской набережной, он используется летом для прогулочных теплоходов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1960 году ни разу капитально не ремонтировали. "В рамках проекта обновим гранитное мощение причала, восстановим бетонные поверхности, отремонтируем гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменим швартовые и отбойные устройства, установим новое перильное ограждение. Кроме того, приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что капремонт причала "Сетунь" планируется завершить во втором квартале 2024 года.

https://realty.ria.ru/20231226/temperatura-1918251472.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы