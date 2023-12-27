https://ria.ru/20231227/serbiya-1918416190.html
В МИД рассказали, чем грозит реализация плана Запада в отношении Сербии
В МИД рассказали, чем грозит реализация плана Запада в отношении Сербии - РИА Новости, 27.12.2023
В МИД рассказали, чем грозит реализация плана Запада в отношении Сербии
Включение Сообщества сербских муниципалитетов в косовоалбанскую систему власти может лишить его весомых полномочий, западный вариант устава Сообщества сербских... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:38
2023-12-27T12:38
2023-12-27T12:38
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Включение Сообщества сербских муниципалитетов в косовоалбанскую систему власти может лишить его весомых полномочий, западный вариант устава Сообщества сербских общин Косово нефункционален, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Белград 21 октября приезжали спецпредставители ЕС и США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии для встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. Они представили на рассмотрение проект устава ССО, формирование которого определено еще Брюссельским соглашением 2013 года. Такой же документ получили власти в Приштине. Его содержание не раскрывалось. Захарова отметила, что в МИД РФ ознакомились с публикациями в СМИ западного варианта устава Сообщества сербских общин Косово. "Если текст, действительно, подлинный, то положение дел с посредничеством Запада в косовском урегулировании по-настоящему плачевное. Мы видим в нем абсолютное бессилие США и ЕС, которые не в состоянии решить проблему по-существу", - рассказала официальный представитель МИД РФ на брифинге. Дипломат добавила, что "сообщество сербских муниципалитетов предлагается встроить в косовоалбанскую систему власти, подчинить ущербному местному так называемому законодательству, лишить тем самым весомых исполнительных полномочий, приштинская верхушка будет вправе заблокировать любое решение сообщества". "Это делает его (проект устава - ред.) нефункциональным, попросту бессмысленным", - заключила Захарова. Президент Сербии и "премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти 26 октября отдельно провели в Брюсселе переговоры с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Италии Джорджей Мелони и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. По итогам сербский лидер заявил, что руководство Сербии готово выполнить все ранее подписанные соглашения с косовоалбанскими властями, но не признает независимость Приштины и не приемлет вступления Косово в ООН.
https://ria.ru/20231226/zakharova-1918140483.html
https://ria.ru/20231226/vulin-1918137780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, россия, сербия, александр вучич, мария захарова, альбин курти, оон, европейский совет, евросоюз
В мире, Косово, Россия, Сербия, Александр Вучич, Мария Захарова, Альбин Курти, ООН, Европейский совет, Евросоюз
В МИД рассказали, чем грозит реализация плана Запада в отношении Сербии
Захарова: сообщество сербских депутатов лишится полномочий из-за плана Запада
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Включение Сообщества сербских муниципалитетов в косовоалбанскую систему власти может лишить его весомых полномочий, западный вариант устава Сообщества сербских общин Косово нефункционален, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Белград
21 октября приезжали спецпредставители ЕС
и США
, Великобритании
, ФРГ
, Франции
и Италии
для встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
. Они представили на рассмотрение проект устава ССО, формирование которого определено еще Брюссельским соглашением 2013 года. Такой же документ получили власти в Приштине
. Его содержание не раскрывалось.
Захарова рассказала об ультиматуме Запада Сербии
Захарова отметила, что в МИД РФ ознакомились с публикациями в СМИ западного варианта устава Сообщества сербских общин Косово.
"Если текст, действительно, подлинный, то положение дел с посредничеством Запада в косовском урегулировании по-настоящему плачевное. Мы видим в нем абсолютное бессилие США и ЕС, которые не в состоянии решить проблему по-существу", - рассказала официальный представитель МИД РФ на брифинге.
Дипломат добавила, что "сообщество сербских муниципалитетов предлагается встроить в косовоалбанскую систему власти, подчинить ущербному местному так называемому законодательству, лишить тем самым весомых исполнительных полномочий, приштинская верхушка будет вправе заблокировать любое решение сообщества".
"Это делает его (проект устава - ред.) нефункциональным, попросту бессмысленным", - заключила Захарова.
Президент Сербии и "премьер" самопровозглашенного Косово Альбин Курти
26 октября отдельно провели в Брюсселе
переговоры с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем
, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем
, президентом Франции Эммануэлем Макроном
, канцлером ФРГ Олафом Шольцем
, премьером Италии Джорджей Мелони
и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком
. По итогам сербский лидер заявил, что руководство Сербии готово выполнить все ранее подписанные соглашения с косовоалбанскими властями, но не признает независимость Приштины и не приемлет вступления Косово в ООН
.
Экс-глава контрразведки Сербии назвал главную цель протестов в Белграде