https://ria.ru/20231227/sborschik-1918468088.html

В Бурятии сборщика кедрового ореха, который пропал в октябре, нашли убитым

В Бурятии сборщика кедрового ореха, который пропал в октябре, нашли убитым - РИА Новости, 27.12.2023

В Бурятии сборщика кедрового ореха, который пропал в октябре, нашли убитым

Найдено тело сборщика кедрового ореха, который пропал в октябре в тайге в Бичурском районе Бурятии, в убийстве обвиняются его приятели, распространявшие легенду РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:17

2023-12-27T15:17

2023-12-27T15:17

происшествия

россия

бичурский район

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УЛАН-УДЭ, 27 дек – РИА Новости. Найдено тело сборщика кедрового ореха, который пропал в октябре в тайге в Бичурском районе Бурятии, в убийстве обвиняются его приятели, распространявшие легенду о его исчезновении, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. В конце октября 53-летний житель села Бичура отправился в тайгу для сбора кедровых орехов и пропал. Трое односельчан, с которыми он находился в лесу, заявили, что мужчина пьяным ушел из зимовья и не вернулся. Раскрыть преступление удалось при помощи полиграфа: реакция одного из троицы свидетельствовала о том, что он знает о произошедшем в тайге. В ходе допроса мужчина сообщил, что к убийству причастны двое знакомых из их компании. Также он показал место, где было обнаружено тело. "По данным следствия, трое ранее судимых жителей Бичуры предложили знакомому односельчанину отработать денежный долг и вместе с ним в конце октября 2023 года направились в тайгу для заготовки кедровых орехов. Они расположились в зимовье в местности "Малое Богидаево" возле села Сухой Ручей, где в один из вечеров после употребления спиртных напитков двое мужчин из-за личных неприязненных отношений стали избивать должника деревянной палкой, а затем поочередно нанесли ему удары ножом в живот и грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленники спрятали тело в лесу, после чего договорились говорить всем, что потерпевший ушел из зимовья в неизвестном направлении. Спустя несколько дней они вернулись в деревню, по пути расспрашивая других сборщиков орехов и местных жителей о напарнике, имитируя его поиски и рассказывая придуманную легенду о пропаже мужчины. Злоумышленники арестованы, дали признательные показания. Им предъявлено обвинение по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

https://ria.ru/20231213/telo-1915590243.html

https://ria.ru/20231227/uralets-1918446733.html

россия

бичурский район

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происшествия, россия, бичурский район