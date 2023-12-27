https://ria.ru/20231227/rost-1918558317.html
Рост реальных зарплат в России в октябре ускорился
Рост реальных зарплат в России в октябре ускорился - РИА Новости, 27.12.2023
Рост реальных зарплат в России в октябре ускорился
Реальные зарплаты в России в октябре 2023 года ускорили рост до 9,9% в годовом выражении с сентябрьских 7,2%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:12
2023-12-27T19:12
2023-12-27T19:16
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в октябре 2023 года ускорили рост до 9,9% в годовом выражении с сентябрьских 7,2%, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По сравнению с предыдущим месяцем в октябре реальные зарплаты в России выросли на 3%. Рост показателя в январе-октябре составил 7,7% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре, по оценке Росстата, была на уровне 73 830 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,2%; по сравнению с сентябрем - на 3,9%. В январе-октябре зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,7% в годовом выражении. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2023 году вырастут на 6,2%.
https://ria.ru/20231225/zarplata-1917820693.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Рост реальных зарплат в России в октябре ускорился
Рост реальных зарплат в России в октябре ускорился до 9,9% в годовом выражении
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в октябре 2023 года ускорили рост до 9,9% в годовом выражении с сентябрьских 7,2%, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
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По сравнению с предыдущим месяцем в октябре реальные зарплаты в России выросли на 3%. Рост показателя в январе-октябре составил 7,7% в годовом выражении.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре, по оценке Росстата, была на уровне 73 830 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17,2%; по сравнению с сентябрем - на 3,9%. В январе-октябре зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,7% в годовом выражении.
По прогнозу Минэкономразвития
, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2023 году вырастут на 6,2%.
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