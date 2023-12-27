https://ria.ru/20231227/robot-1918349988.html

На заводе Tesla в Техасе робот напал на сотрудника из-за сбоя, пишут СМИ

На заводе Tesla в Техасе робот напал на сотрудника из-за сбоя, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023

На заводе Tesla в Техасе робот напал на сотрудника из-за сбоя, пишут СМИ

Инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас в 2021 году, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T04:41

2023-12-27T04:41

2023-12-27T04:44

в мире

техас

tesla motors

технологии

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149477/52/1494775291_0:43:3000:1731_1920x0_80_0_0_5885d662bbdbc64aa85f2c87a24fe014.jpg

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас в 2021 году, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники. "Робот напал на инженера Tesla во время жестокого и кровавого сбоя на гигафабрике компании в Техасе", - пишет издание. Как пишет газета, инцидент произошел в 2021 году, когда рабочего схватила машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля. Из-за этого сотрудник получил открытую рану, а робот запачкал помещение завода кровью. Как сообщила изданию представляющая интересы сотрудников гигафабрики Tesla в Техасе адвокат Ханна Александр, она считает, что компания преуменьшает число происшествий, чтобы получать налоговые послабления. В частности, один из сотрудников скончался от теплового удара еще на этапе строительства завода, а многие другие получили травмы, не зафиксированные в официальных отчетах.

https://ria.ru/20230418/mask-1865963604.html

техас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, tesla motors, технологии, сша