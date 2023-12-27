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На заводе Tesla в Техасе робот напал на сотрудника из-за сбоя, пишут СМИ
На заводе Tesla в Техасе робот напал на сотрудника из-за сбоя, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
На заводе Tesla в Техасе робот напал на сотрудника из-за сбоя, пишут СМИ
Инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас в 2021 году, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T04:41
2023-12-27T04:41
2023-12-27T04:44
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас в 2021 году, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники. "Робот напал на инженера Tesla во время жестокого и кровавого сбоя на гигафабрике компании в Техасе", - пишет издание. Как пишет газета, инцидент произошел в 2021 году, когда рабочего схватила машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля. Из-за этого сотрудник получил открытую рану, а робот запачкал помещение завода кровью. Как сообщила изданию представляющая интересы сотрудников гигафабрики Tesla в Техасе адвокат Ханна Александр, она считает, что компания преуменьшает число происшествий, чтобы получать налоговые послабления. В частности, один из сотрудников скончался от теплового удара еще на этапе строительства завода, а многие другие получили травмы, не зафиксированные в официальных отчетах.
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в мире, техас, tesla motors, технологии, сша
В мире, Техас, Tesla motors, Технологии, США
На заводе Tesla в Техасе робот напал на сотрудника из-за сбоя, пишут СМИ
Daily Mail: на заводе Tesla в Техасе робот напал на сотрудника в 2021 году
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости.
Инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас в 2021 году, сообщила газета Daily Mail
со ссылкой на источники.
«
"Робот напал на инженера Tesla во время жестокого и кровавого сбоя на гигафабрике компании в Техасе", - пишет издание.
Как пишет газета, инцидент произошел в 2021 году, когда рабочего схватила машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля. Из-за этого сотрудник получил открытую рану, а робот запачкал помещение завода кровью.
Как сообщила изданию представляющая интересы сотрудников гигафабрики Tesla в Техасе адвокат Ханна Александр, она считает, что компания преуменьшает число происшествий, чтобы получать налоговые послабления. В частности, один из сотрудников скончался от теплового удара еще на этапе строительства завода, а многие другие получили травмы, не зафиксированные в официальных отчетах.
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