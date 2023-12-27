https://ria.ru/20231227/rls-1918365809.html

Чемезов рассказал о новых РЛС для защиты от украинских дронов

Чемезов рассказал о новых РЛС для защиты от украинских дронов - РИА Новости, 27.12.2023

Чемезов рассказал о новых РЛС для защиты от украинских дронов

Для защиты от налетов украинских дронов созданы и применяются новые малогабаритные РЛС, которые засекают их за несколько десятков километров, сообщил в интервью РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:11

2023-12-27T09:11

2023-12-27T11:03

специальная военная операция на украине

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей чемезов

вооруженные силы украины

ростех

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_0:41:2059:1199_1920x0_80_0_0_b2cbe2315793f89091163d60bf856bcb.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Для защиты от налетов украинских дронов созданы и применяются новые малогабаритные РЛС, которые засекают их за несколько десятков километров, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы создали малогабаритные РЛС, которые устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты наших мирных городов. Эти радиолокационные станции позволяют засечь вражеский БПЛА на дистанции до нескольких десятков километров и оперативно передают информацию о цели для ее поражения", - сказал Чемезов. ВСУ постоянно пытаются атаковать своими ударными БПЛА российские объекты, по большей части гражданские. Дроны запускаются украинской стороной десятками каждый день, большая их часть уничтожается. В частности, как сообщило во вторник Минобороны в своём брифинге, за сутки над территориями Харьковской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР было уничтожено 24 украинских БПЛА. Кроме того, ВСУ используют БПЛА в рамках комбинированных ударов, сочетая их применение с ударами РСЗО, крылатых, тактических и баллистических ракет.

https://ria.ru/20231222/zakon-1917424589.html

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей чемезов, вооруженные силы украины, ростех, безопасность