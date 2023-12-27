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Чемезов рассказал о новых РЛС для защиты от украинских дронов - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 27.12.2023 (обновлено: 11:03 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/rls-1918365809.html
Чемезов рассказал о новых РЛС для защиты от украинских дронов
Чемезов рассказал о новых РЛС для защиты от украинских дронов - РИА Новости, 27.12.2023
Чемезов рассказал о новых РЛС для защиты от украинских дронов
Для защиты от налетов украинских дронов созданы и применяются новые малогабаритные РЛС, которые засекают их за несколько десятков километров, сообщил в интервью РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:11
2023-12-27T11:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей чемезов
вооруженные силы украины
ростех
безопасность
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Для защиты от налетов украинских дронов созданы и применяются новые малогабаритные РЛС, которые засекают их за несколько десятков километров, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Мы создали малогабаритные РЛС, которые устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты наших мирных городов. Эти радиолокационные станции позволяют засечь вражеский БПЛА на дистанции до нескольких десятков километров и оперативно передают информацию о цели для ее поражения", - сказал Чемезов. ВСУ постоянно пытаются атаковать своими ударными БПЛА российские объекты, по большей части гражданские. Дроны запускаются украинской стороной десятками каждый день, большая их часть уничтожается. В частности, как сообщило во вторник Минобороны в своём брифинге, за сутки над территориями Харьковской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР было уничтожено 24 украинских БПЛА. Кроме того, ВСУ используют БПЛА в рамках комбинированных ударов, сочетая их применение с ударами РСЗО, крылатых, тактических и баллистических ракет.
https://ria.ru/20231222/zakon-1917424589.html
херсонская область
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херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей чемезов, вооруженные силы украины, ростех, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Чемезов, Вооруженные силы Украины, Ростех, Безопасность
Чемезов рассказал о новых РЛС для защиты от украинских дронов

Чемезов: для защиты от украинских дронов применяют новые малогабаритные РЛС

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Для защиты от налетов украинских дронов созданы и применяются новые малогабаритные РЛС, которые засекают их за несколько десятков километров, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Мы создали малогабаритные РЛС, которые устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты наших мирных городов. Эти радиолокационные станции позволяют засечь вражеский БПЛА на дистанции до нескольких десятков километров и оперативно передают информацию о цели для ее поражения", - сказал Чемезов.
ВСУ постоянно пытаются атаковать своими ударными БПЛА российские объекты, по большей части гражданские. Дроны запускаются украинской стороной десятками каждый день, большая их часть уничтожается. В частности, как сообщило во вторник Минобороны в своём брифинге, за сутки над территориями Харьковской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР было уничтожено 24 украинских БПЛА.
Кроме того, ВСУ используют БПЛА в рамках комбинированных ударов, сочетая их применение с ударами РСЗО, крылатых, тактических и баллистических ракет.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей ЧемезовВооруженные силы УкраиныРостехБезопасность
 
 
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