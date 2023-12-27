https://ria.ru/20231227/reper-1918410060.html

Рэпер Vacío после "голой вечеринки" подарил носок понравившейся девушке

Рэпер Vacío после "голой вечеринки" подарил носок понравившейся девушке - РИА Новости, 27.12.2023

Рэпер Vacío после "голой вечеринки" подарил носок понравившейся девушке

Музыкант Vacío (Николай Васильев), арестованный за появление практически в голом виде на вечеринке в Москве, после мероприятия подарил свой "наряд" - носок -... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:20

2023-12-27T12:20

2023-12-27T12:55

москва

алексей мельников

онк

происшествия

шоубиз

новости шоу-бизнеса

анастасия ивлеева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917516898_293:0:2956:1498_1920x0_80_0_0_aaca03a5c9c00f2376fe64e12aea9367.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Музыкант Vacío (Николай Васильев), арестованный за появление практически в голом виде на вечеринке в Москве, после мероприятия подарил свой "наряд" - носок - понравившейся девушке, рассказал ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников в своем телеграм-канале. "Рэпер Vacio, чел с носком с "голой вечеренки", который сейчас отбывает административный арест в столичном спецприемнике…. в камере он был без носков!" - написал правозащитник. По словам рэпера, он сам придумал свой образ и "хотел поразить публику", отметил Мельников. "Не знаю хорошо английский, неправильно перевел слова приглашения "голая вечеринка", - привел слова Васильева правозащитник. "Тот злополучный носок в конце вечеринки он снял и подарил девушке, которая ему очень понравилась", - заключил Мельников. Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío, щеголявший в одном носке на половом органе, арестован на 15 суток.

https://ria.ru/20231227/vecherinka-1918375508.html

https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, алексей мельников, онк, происшествия, новости шоу-бизнеса, анастасия ивлеева