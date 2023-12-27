https://ria.ru/20231227/reper-1918410060.html
Рэпер Vacío после "голой вечеринки" подарил носок понравившейся девушке
Рэпер Vacío после "голой вечеринки" подарил носок понравившейся девушке - РИА Новости, 27.12.2023
Рэпер Vacío после "голой вечеринки" подарил носок понравившейся девушке
Музыкант Vacío (Николай Васильев), арестованный за появление практически в голом виде на вечеринке в Москве, после мероприятия подарил свой "наряд" - носок -... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:20
2023-12-27T12:20
2023-12-27T12:55
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Музыкант Vacío (Николай Васильев), арестованный за появление практически в голом виде на вечеринке в Москве, после мероприятия подарил свой "наряд" - носок - понравившейся девушке, рассказал ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников в своем телеграм-канале. "Рэпер Vacio, чел с носком с "голой вечеренки", который сейчас отбывает административный арест в столичном спецприемнике…. в камере он был без носков!" - написал правозащитник. По словам рэпера, он сам придумал свой образ и "хотел поразить публику", отметил Мельников. "Не знаю хорошо английский, неправильно перевел слова приглашения "голая вечеринка", - привел слова Васильева правозащитник. "Тот злополучный носок в конце вечеринки он снял и подарил девушке, которая ему очень понравилась", - заключил Мельников. Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío, щеголявший в одном носке на половом органе, арестован на 15 суток.
https://ria.ru/20231227/vecherinka-1918375508.html
https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, алексей мельников, онк, происшествия, новости шоу-бизнеса, анастасия ивлеева
Москва, Алексей Мельников, ОНК, Происшествия, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Анастасия Ивлеева
Рэпер Vacío после "голой вечеринки" подарил носок понравившейся девушке
Рэпер Vacío, арестованный после "голой вечеринки", подарил девушке носок
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Музыкант Vacío (Николай Васильев), арестованный за появление практически в голом виде на вечеринке в Москве, после мероприятия подарил свой "наряд" - носок - понравившейся девушке, рассказал ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников в своем телеграм-канале
.
"Рэпер Vacio, чел с носком с "голой вечеренки", который сейчас отбывает административный арест в столичном спецприемнике…. в камере он был без носков!" - написал правозащитник.
По словам рэпера, он сам придумал свой образ и "хотел поразить публику", отметил Мельников.
"Не знаю хорошо английский, неправильно перевел слова приглашения "голая вечеринка", - привел слова Васильева правозащитник.
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"Тот злополучный носок в конце вечеринки он снял и подарил девушке, которая ему очень понравилась", - заключил Мельников.
Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío, щеголявший в одном носке на половом органе, арестован на 15 суток.
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