https://ria.ru/20231227/reb-1918345800.html

Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ

Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ - РИА Новости, 27.12.2023

Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ

Правительство Камчатского края приобрело и направило в зону СВО пять комплектов средств радиоэлектронной борьбы, предназначенных для нейтрализации... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T02:58

2023-12-27T02:58

2023-12-27T02:58

специальная военная операция на украине

безопасность

камчатский край

камчатка

донецкая народная республика

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Правительство Камчатского края приобрело и направило в зону СВО пять комплектов средств радиоэлектронной борьбы, предназначенных для нейтрализации беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона. "Офицеры 40-й гвардейской бригады морской пехоты проконсультировали нас, и мы заказали средства радиоэлектронной борьбы. Пять комплексов уже изготовлены и отправлены в зону проведения специальной военной операции. Это очень серьёзное дорогостоящее оборудование. Если военнослужащие дадут положительную оценку, то мы продолжим поставку систем РЭБ и в следующем году", — цитирует пресс-служба руководителя администрации губернатора Камчатского края Сергея Меркулова. Данное оборудование востребовано в условиях ведения боевых действий и позволяет нейтрализовать беспилотные летальные аппараты. Меркулов добавил, что в 2024 году закупка необходимого для участников СВО от Камчатки будет продолжена. В первую очередь военнослужащим необходимы машины, средства связи, дроны. Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику лично передал участникам специальной военной операции ключи от четырех автомашин и новую партию технического оборудования, которое приобрели по запросу военнослужащих.

https://ria.ru/20231220/chuvashiya-1916926811.html

камчатский край

камчатка

донецкая народная республика

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безопасность, камчатский край, камчатка, донецкая народная республика, владимир солодов