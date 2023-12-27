https://ria.ru/20231227/reb-1918345800.html
Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ
Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ - РИА Новости, 27.12.2023
Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ
Правительство Камчатского края приобрело и направило в зону СВО пять комплектов средств радиоэлектронной борьбы, предназначенных для нейтрализации... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T02:58
2023-12-27T02:58
2023-12-27T02:58
специальная военная операция на украине
безопасность
камчатский край
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Правительство Камчатского края приобрело и направило в зону СВО пять комплектов средств радиоэлектронной борьбы, предназначенных для нейтрализации беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона. "Офицеры 40-й гвардейской бригады морской пехоты проконсультировали нас, и мы заказали средства радиоэлектронной борьбы. Пять комплексов уже изготовлены и отправлены в зону проведения специальной военной операции. Это очень серьёзное дорогостоящее оборудование. Если военнослужащие дадут положительную оценку, то мы продолжим поставку систем РЭБ и в следующем году", — цитирует пресс-служба руководителя администрации губернатора Камчатского края Сергея Меркулова. Данное оборудование востребовано в условиях ведения боевых действий и позволяет нейтрализовать беспилотные летальные аппараты. Меркулов добавил, что в 2024 году закупка необходимого для участников СВО от Камчатки будет продолжена. В первую очередь военнослужащим необходимы машины, средства связи, дроны. Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику лично передал участникам специальной военной операции ключи от четырех автомашин и новую партию технического оборудования, которое приобрели по запросу военнослужащих.
https://ria.ru/20231220/chuvashiya-1916926811.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Камчатский край, Камчатка, Донецкая Народная Республика, Владимир Солодов
Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ
Правительство Камчатки отправило в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы