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Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ - РИА Новости, 27.12.2023
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02:58 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/reb-1918345800.html
Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ
Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ - РИА Новости, 27.12.2023
Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ
Правительство Камчатского края приобрело и направило в зону СВО пять комплектов средств радиоэлектронной борьбы, предназначенных для нейтрализации... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T02:58
2023-12-27T02:58
специальная военная операция на украине
безопасность
камчатский край
камчатка
донецкая народная республика
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Правительство Камчатского края приобрело и направило в зону СВО пять комплектов средств радиоэлектронной борьбы, предназначенных для нейтрализации беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона. "Офицеры 40-й гвардейской бригады морской пехоты проконсультировали нас, и мы заказали средства радиоэлектронной борьбы. Пять комплексов уже изготовлены и отправлены в зону проведения специальной военной операции. Это очень серьёзное дорогостоящее оборудование. Если военнослужащие дадут положительную оценку, то мы продолжим поставку систем РЭБ и в следующем году", — цитирует пресс-служба руководителя администрации губернатора Камчатского края Сергея Меркулова. Данное оборудование востребовано в условиях ведения боевых действий и позволяет нейтрализовать беспилотные летальные аппараты. Меркулов добавил, что в 2024 году закупка необходимого для участников СВО от Камчатки будет продолжена. В первую очередь военнослужащим необходимы машины, средства связи, дроны. Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику лично передал участникам специальной военной операции ключи от четырех автомашин и новую партию технического оборудования, которое приобрели по запросу военнослужащих.
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камчатский край
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безопасность, камчатский край, камчатка, донецкая народная республика, владимир солодов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Камчатский край, Камчатка, Донецкая Народная Республика, Владимир Солодов
Власти Камчатки отправили в зону СВО средства РЭБ

Правительство Камчатки отправило в зону СВО средства радиоэлектронной борьбы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Правительство Камчатского края приобрело и направило в зону СВО пять комплектов средств радиоэлектронной борьбы, предназначенных для нейтрализации беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Офицеры 40-й гвардейской бригады морской пехоты проконсультировали нас, и мы заказали средства радиоэлектронной борьбы. Пять комплексов уже изготовлены и отправлены в зону проведения специальной военной операции. Это очень серьёзное дорогостоящее оборудование. Если военнослужащие дадут положительную оценку, то мы продолжим поставку систем РЭБ и в следующем году", — цитирует пресс-служба руководителя администрации губернатора Камчатского края Сергея Меркулова.
Данное оборудование востребовано в условиях ведения боевых действий и позволяет нейтрализовать беспилотные летальные аппараты. Меркулов добавил, что в 2024 году закупка необходимого для участников СВО от Камчатки будет продолжена. В первую очередь военнослужащим необходимы машины, средства связи, дроны.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику лично передал участникам специальной военной операции ключи от четырех автомашин и новую партию технического оборудования, которое приобрели по запросу военнослужащих.
Две машины с обогревателями и электрогенераторами направили из Чувашии в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Из Чувашии в зону СВО отправили обогреватели и электрогенераторы
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКамчатский крайКамчаткаДонецкая Народная РеспубликаВладимир Солодов
 
 
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