https://ria.ru/20231227/pvo-1918347932.html

Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью - РИА Новости, 27.12.2023

Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью, последствия на земле уточняются, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T03:59

2023-12-27T03:59

2023-12-27T05:29

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

безопасность

василий голубев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью, последствия на земле уточняются, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", — говорится в сообщении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918345929.html

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ростовская область, безопасность, василий голубев