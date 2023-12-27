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Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 27.12.2023 (обновлено: 05:29 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/pvo-1918347932.html
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью - РИА Новости, 27.12.2023
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью, последствия на земле уточняются, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T03:59
2023-12-27T05:29
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
безопасность
василий голубев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью, последствия на земле уточняются, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", — говорится в сообщении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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россия
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россия, ростовская область, безопасность, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Безопасность, Василий Голубев
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

Голубев: силы ПВО сбили БПЛА над Ростовской областью, последствия уточняются

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью, последствия на земле уточняются, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
"Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", — говорится в сообщении.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
03:03
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьБезопасностьВасилий Голубев
 
 
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