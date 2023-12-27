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Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью - РИА Новости, 27.12.2023
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью, последствия на земле уточняются, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T03:59
2023-12-27T03:59
2023-12-27T05:29
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ростовская область
безопасность
василий голубев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью, последствия на земле уточняются, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев."Ночью 27 декабря над территорией Ростовской области силами ПВО сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются", — говорится в сообщении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918345929.html
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россия, ростовская область, безопасность, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Безопасность, Василий Голубев
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Голубев: силы ПВО сбили БПЛА над Ростовской областью, последствия уточняются