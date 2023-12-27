https://ria.ru/20231227/putin-1918542972.html

Путин рассказал, что помнит своих учителей и наставников

Путин рассказал, что помнит своих учителей и наставников - РИА Новости, 27.12.2023

Путин рассказал, что помнит своих учителей и наставников

Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит своих наставников и учителей, включая свою первую учительницу, о которой редко говорит. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:30

2023-12-27T18:30

2023-12-27T18:30

россия

владимир путин

политика

образование - общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что помнит своих наставников и учителей, включая свою первую учительницу, о которой редко говорит. "Я уже много говорил о своих учителях, наставниках. Они у меня все в сердце. Помню, никогда не забуду, начиная с первой моей учительницы. Я редко говорю, но помню ее хорошо. Это были первые капельки формирования... первые, конечно, из семьи, но из школы - она. Тамара Павловна ее звали", - сказал он во время осмотра выставки, посвященной наставничеству. Путин в среду посетил выставку, посвященную теме наставничества, которая рассказывает о мероприятиях Года педагога и наставника, наставниках знаменитых людей. Также российский лидер в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.

https://ria.ru/20230803/putin-1887926189.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, образование - общество