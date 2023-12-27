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Путин согласился, что необходимо ввести единые требования к наставничеству - РИА Новости, 27.12.2023
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18:19 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/putin-1918538855.html
Путин согласился, что необходимо ввести единые требования к наставничеству
Путин согласился, что необходимо ввести единые требования к наставничеству - РИА Новости, 27.12.2023
Путин согласился, что необходимо ввести единые требования к наставничеству
Президент РФ Владимир Путин согласился, что необходимо ввести единые требования к наставничеству, и отметил, что посоветуется на эту тему с коллегами. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:19
2023-12-27T18:19
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился, что необходимо ввести единые требования к наставничеству, и отметил, что посоветуется на эту тему с коллегами. Путин в среду посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия глава государства попросили поднять на Госсовете тему того, что в России нет единых требований к наставничеству, не определен правовой статус наставника, нет профессиональных стандартов. "Единые требования, наверное, это нужно сделать, скажу честно, не понимаю как, потому что такое разнообразие. Само по себе то, что надо бы выйти на какое-то понимание, какие параметры нужны... Давайте подумаем, сейчас с коллегами тоже посоветуюсь", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20231227/gossovet-1918386813.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин согласился, что необходимо ввести единые требования к наставничеству

Путин заявил, что посоветуется с коллегами на тему требований к наставничеству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился, что необходимо ввести единые требования к наставничеству, и отметил, что посоветуется на эту тему с коллегами.
Путин в среду посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия глава государства попросили поднять на Госсовете тему того, что в России нет единых требований к наставничеству, не определен правовой статус наставника, нет профессиональных стандартов.
"Единые требования, наверное, это нужно сделать, скажу честно, не понимаю как, потому что такое разнообразие. Само по себе то, что надо бы выйти на какое-то понимание, какие параметры нужны... Давайте подумаем, сейчас с коллегами тоже посоветуюсь", - сообщил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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