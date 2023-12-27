https://ria.ru/20231227/putin-1918531060.html
Путин постарается посетить финал конкурса "Мастер года" в Тюмени
Путин постарается посетить финал конкурса "Мастер года" в Тюмени - РИА Новости, 27.12.2023
Путин постарается посетить финал конкурса "Мастер года" в Тюмени
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить в 2024 году финал конкурса "Мастер года" в Тюменской области. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:56
2023-12-27T17:56
2023-12-27T17:56
владимир путин
тюмень
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить в 2024 году финал конкурса "Мастер года" в Тюменской области. Путин в среду посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия президента пригласили на финал конкурса "Мастер года" в 2024 году в Тюменской области. "Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231227/putin-1918528793.html
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владимир путин, тюмень, россия
Владимир Путин, Тюмень, Россия
Путин постарается посетить финал конкурса "Мастер года" в Тюмени
Путин постарается посетить в 2024 году финал конкурса "Мастер года" в Тюмени
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить в 2024 году финал конкурса "Мастер года" в Тюменской области.
Путин в среду посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия президента пригласили на финал конкурса "Мастер года" в 2024 году в Тюменской области.
"Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь", - сказал Путин.
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