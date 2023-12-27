https://ria.ru/20231227/putin-1918531060.html

Путин постарается посетить финал конкурса "Мастер года" в Тюмени

Путин постарается посетить финал конкурса "Мастер года" в Тюмени - РИА Новости, 27.12.2023

Путин постарается посетить финал конкурса "Мастер года" в Тюмени

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить в 2024 году финал конкурса "Мастер года" в Тюменской области. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:56

2023-12-27T17:56

2023-12-27T17:56

владимир путин

тюмень

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постарается посетить в 2024 году финал конкурса "Мастер года" в Тюменской области. Путин в среду посетил выставку, посвященную наставничеству. В ходе мероприятия президента пригласили на финал конкурса "Мастер года" в 2024 году в Тюменской области. "Чтобы у вас там в Тюмени все было на самом высоком уровне. Я постараюсь", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231227/putin-1918528793.html

тюмень

россия

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владимир путин, тюмень, россия