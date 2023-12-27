https://ria.ru/20231227/putin-1918519457.html

Путин призвал снимать с учителей лишнюю нагрузку

Путин призвал снимать с учителей лишнюю нагрузку - РИА Новости, 27.12.2023

Путин призвал снимать с учителей лишнюю нагрузку

Необходимо снимать с учителей лишнюю нагрузку, привлекать к работе творческих людей и сохранять их в системе образования, важен также фактор наставничества и... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:27

2023-12-27T17:27

2023-12-27T22:18

владимир путин

россия

общество

год педагога и наставника

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Необходимо снимать с учителей лишнюю нагрузку, привлекать к работе творческих людей и сохранять их в системе образования, важен также фактор наставничества и содействия со стороны старших коллег, заявил президент России Владимир Путин."Речь опять о том, чтобы снять с учителя непрофильную нагрузку, четко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных творческих людей, выпускников профильных вузов. Здесь, безусловно, важны все факторы - это и наставничество, содействие со стороны старших коллег и, конечно, адресные меры поддержки", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.Глава государства привел в пример Новгородскую область, где студентам педагогических специальностей, заключившим контракт о целевом обучении регион выплачивает стипендию в 20-30 тысяч рублей. По словам президента, такие практики регионов нужно распространять по всей стране.

https://ria.ru/20231227/gossovet-1918386813.html

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владимир путин, россия, общество