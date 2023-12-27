https://ria.ru/20231227/putin-1918515727.html
Путин обещал семье мальчика Никиты рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy
Путин обещал семье мальчика Никиты рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy - РИА Новости, 27.12.2023
Путин обещал семье мальчика Никиты рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy
Президент России Владимир Путин пообещал родителям Никиты Мирошниченко из Костромской области, желание которого побывать в Эрмитаже он исполнил, рассмотреть... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:19
2023-12-27T17:19
2023-12-27T17:23
россия
костромская область
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918516794_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a5bc751b98103b427f153ef1d632a10.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал родителям Никиты Мирошниченко из Костромской области, желание которого побывать в Эрмитаже он исполнил, рассмотреть вопрос расширения возрастных рамок для приема препарата Elevidy для лечения мышечной дистрофии. Путин созвонился с Никитой и его родителями. Мальчик рассказал ему, что уже побывал в Эрмитаже, о том, что его впечатлило в музее, а также рассказал о занятиях музыкой - сегодня вся семья идет на балет "Баядерка". Глава государства после этого решил поговорить с мамой ребенка. "В связи с диагнозом появилось лекарство, сейчас рассматривается на предмет расширения возрастных рамок для лечения мышечной дистрофии. "Просим вас, чтобы вы помогли, чтобы "Круг добра" взял на рассмотрение этот препарат, если это возможно, то одобрил его", - попросила она. "Хорошо, вы тем людям, которые вас сопровождают напишите это, пожалуйста. Они мне передадут эту записочку", - сказал Путин. Затем президент обратился к папе Никиты. "Есть ли какие-то вопросы?" - спросил он. Вопросов не было. "Все хорошо, даже не ожидали такого", - признался он. "Так получилось. Новый год. Сказка", - ответил президент и попросил позвать к телефону Никиту, чтобы поздравить его с наступающим новым годом и пожелать успехов во всех начинаниях. У Никиты тоже было пожелание для президента. "Спасибо, а я вам желаю побед", - сказал он.
https://ria.ru/20231227/putin-1918501250.html
https://ria.ru/20231227/mechty-1918481849.html
россия
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918516794_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_25efe80fceac602db1b99a5914e4e44d.jpg
Разговор Путина с Никитой и его семьей в рамках акции "Елка желаний"
Разговор Путина с Никитой и его семьей в рамках акции "Елка желаний"
2023-12-27T17:19
true
PT6M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, костромская область, владимир путин, общество
Россия, Костромская область, Владимир Путин, Общество
Путин обещал семье мальчика Никиты рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy
Путин обещал семье Никиты из Костромской области рассмотреть вопрос с Elevidy
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал родителям Никиты Мирошниченко из Костромской области, желание которого побывать в Эрмитаже он исполнил, рассмотреть вопрос расширения возрастных рамок для приема препарата Elevidy для лечения мышечной дистрофии.
Путин созвонился с Никитой и его родителями. Мальчик рассказал ему, что уже побывал в Эрмитаже, о том, что его впечатлило в музее, а также рассказал о занятиях музыкой - сегодня вся семья идет на балет "Баядерка". Глава государства после этого решил поговорить с мамой ребенка.
Путин созвонился с мальчиком, который загадал желание побывать в Эрмитаже
"В связи с диагнозом появилось лекарство, сейчас рассматривается на предмет расширения возрастных рамок для лечения мышечной дистрофии. "Просим вас, чтобы вы помогли, чтобы "Круг добра" взял на рассмотрение этот препарат, если это возможно, то одобрил его", - попросила она.
"Хорошо, вы тем людям, которые вас сопровождают напишите это, пожалуйста. Они мне передадут эту записочку", - сказал Путин.
Затем президент обратился к папе Никиты. "Есть ли какие-то вопросы?" - спросил он. Вопросов не было. "Все хорошо, даже не ожидали такого", - признался он. "Так получилось. Новый год. Сказка", - ответил президент и попросил позвать к телефону Никиту, чтобы поздравить его с наступающим новым годом и пожелать успехов во всех начинаниях. У Никиты тоже было пожелание для президента.
"Спасибо, а я вам желаю побед", - сказал он.
Глава Волгоградской области исполнит мечты детей с "Елки желаний"