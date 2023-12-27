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Путин обещал семье мальчика Никиты рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy - РИА Новости, 27.12.2023
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17:19 27.12.2023 (обновлено: 17:23 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/putin-1918515727.html
Путин обещал семье мальчика Никиты рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy
Путин обещал семье мальчика Никиты рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy - РИА Новости, 27.12.2023
Путин обещал семье мальчика Никиты рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy
Президент России Владимир Путин пообещал родителям Никиты Мирошниченко из Костромской области, желание которого побывать в Эрмитаже он исполнил, рассмотреть... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:19
2023-12-27T17:23
россия
костромская область
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал родителям Никиты Мирошниченко из Костромской области, желание которого побывать в Эрмитаже он исполнил, рассмотреть вопрос расширения возрастных рамок для приема препарата Elevidy для лечения мышечной дистрофии. Путин созвонился с Никитой и его родителями. Мальчик рассказал ему, что уже побывал в Эрмитаже, о том, что его впечатлило в музее, а также рассказал о занятиях музыкой - сегодня вся семья идет на балет "Баядерка". Глава государства после этого решил поговорить с мамой ребенка. "В связи с диагнозом появилось лекарство, сейчас рассматривается на предмет расширения возрастных рамок для лечения мышечной дистрофии. "Просим вас, чтобы вы помогли, чтобы "Круг добра" взял на рассмотрение этот препарат, если это возможно, то одобрил его", - попросила она. "Хорошо, вы тем людям, которые вас сопровождают напишите это, пожалуйста. Они мне передадут эту записочку", - сказал Путин. Затем президент обратился к папе Никиты. "Есть ли какие-то вопросы?" - спросил он. Вопросов не было. "Все хорошо, даже не ожидали такого", - признался он. "Так получилось. Новый год. Сказка", - ответил президент и попросил позвать к телефону Никиту, чтобы поздравить его с наступающим новым годом и пожелать успехов во всех начинаниях. У Никиты тоже было пожелание для президента. "Спасибо, а я вам желаю побед", - сказал он.
https://ria.ru/20231227/putin-1918501250.html
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Разговор Путина с Никитой и его семьей в рамках акции "Елка желаний"
Разговор Путина с Никитой и его семьей в рамках акции "Елка желаний"
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россия, костромская область, владимир путин, общество
Россия, Костромская область, Владимир Путин, Общество
Путин обещал семье мальчика Никиты рассмотреть вопрос с препаратом Elevidy

Путин обещал семье Никиты из Костромской области рассмотреть вопрос с Elevidy

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал родителям Никиты Мирошниченко из Костромской области, желание которого побывать в Эрмитаже он исполнил, рассмотреть вопрос расширения возрастных рамок для приема препарата Elevidy для лечения мышечной дистрофии.
Путин созвонился с Никитой и его родителями. Мальчик рассказал ему, что уже побывал в Эрмитаже, о том, что его впечатлило в музее, а также рассказал о занятиях музыкой - сегодня вся семья идет на балет "Баядерка". Глава государства после этого решил поговорить с мамой ребенка.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону с мальчиком из Костромской области Никитой Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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"В связи с диагнозом появилось лекарство, сейчас рассматривается на предмет расширения возрастных рамок для лечения мышечной дистрофии. "Просим вас, чтобы вы помогли, чтобы "Круг добра" взял на рассмотрение этот препарат, если это возможно, то одобрил его", - попросила она.
"Хорошо, вы тем людям, которые вас сопровождают напишите это, пожалуйста. Они мне передадут эту записочку", - сказал Путин.
Затем президент обратился к папе Никиты. "Есть ли какие-то вопросы?" - спросил он. Вопросов не было. "Все хорошо, даже не ожидали такого", - признался он. "Так получилось. Новый год. Сказка", - ответил президент и попросил позвать к телефону Никиту, чтобы поздравить его с наступающим новым годом и пожелать успехов во всех начинаниях. У Никиты тоже было пожелание для президента.
"Спасибо, а я вам желаю побед", - сказал он.
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РоссияКостромская областьВладимир ПутинОбщество
 
 
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