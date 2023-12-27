https://ria.ru/20231227/putin-1918449682.html

Путин продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", заявил Песков

Путин продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023

Путин продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", заявил Песков

Президент России Владимир Путин в среду вечером продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", созвонится с мальчиком, который мечтал посетить Эрмитаж,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:25

2023-12-27T14:25

2023-12-27T14:25

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", созвонится с мальчиком, который мечтал посетить Эрмитаж, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также скорее всего президент сегодня продолжить выполнять желания, которые он собрал на новогодней елке, сегодня он созвонится, если удастся созвониться, с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал о том, чтобы посетить Эрмитаж. Вот сейчас, в это время он посещает Эрмитаж и позже, в течение дня мы надеемся, что президенту удастся с мальчиком соединиться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231226/elka-1918189091.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин