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Путин продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023
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14:25 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/putin-1918449682.html
Путин продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", заявил Песков
Путин продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023
Путин продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", заявил Песков
Президент России Владимир Путин в среду вечером продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", созвонится с мальчиком, который мечтал посетить Эрмитаж,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:25
2023-12-27T14:25
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", созвонится с мальчиком, который мечтал посетить Эрмитаж, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также скорее всего президент сегодня продолжить выполнять желания, которые он собрал на новогодней елке, сегодня он созвонится, если удастся созвониться, с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал о том, чтобы посетить Эрмитаж. Вот сейчас, в это время он посещает Эрмитаж и позже, в течение дня мы надеемся, что президенту удастся с мальчиком соединиться", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231226/elka-1918189091.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", заявил Песков

Песков: Путин в среду продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", созвонится с мальчиком, который мечтал посетить Эрмитаж, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Также скорее всего президент сегодня продолжить выполнять желания, которые он собрал на новогодней елке, сегодня он созвонится, если удастся созвониться, с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал о том, чтобы посетить Эрмитаж. Вот сейчас, в это время он посещает Эрмитаж и позже, в течение дня мы надеемся, что президенту удастся с мальчиком соединиться", - сказал Песков.
Главная новогодняя ель страны - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Новак и Шульгинов исполнят мечты юных спортсменов в рамках "Елки желаний"
26 декабря, 14:28
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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