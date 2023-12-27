https://ria.ru/20231227/pushilin-1918459072.html

На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы

На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 27.12.2023

На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы главу ДНР Дениса Пушилина, сообщили в офисе генпрокурора страны. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:56

2023-12-27T14:56

2023-12-27T14:56

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украина

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы главу ДНР Дениса Пушилина, сообщили в офисе генпрокурора страны. "К 15 годам заключения приговорен глава так называемой ДНР… Ему инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. В ведомстве пояснили, что обвинение было предъявлено в связи с тем, что по распоряжению главы ДНР в республике был проведен референдум о ее присоединении к России. Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Пятого октября того же года Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

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Влада Копылова

в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин