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На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 27.12.2023
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14:56 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/pushilin-1918459072.html
На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы
На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 27.12.2023
На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы
Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы главу ДНР Дениса Пушилина, сообщили в офисе генпрокурора страны. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:56
2023-12-27T14:56
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы главу ДНР Дениса Пушилина, сообщили в офисе генпрокурора страны. "К 15 годам заключения приговорен глава так называемой ДНР… Ему инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. В ведомстве пояснили, что обвинение было предъявлено в связи с тем, что по распоряжению главы ДНР в республике был проведен референдум о ее присоединении к России. Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Пятого октября того же года Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил главу ДНР Пушилина к 15 годам тюрьмы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы главу ДНР Дениса Пушилина, сообщили в офисе генпрокурора страны.
"К 15 годам заключения приговорен глава так называемой ДНР… Ему инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
В ведомстве пояснили, что обвинение было предъявлено в связи с тем, что по распоряжению главы ДНР в республике был проведен референдум о ее присоединении к России.
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Пятого октября того же года Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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