https://ria.ru/20231227/pryaniki-1918357215.html

В Оренбурге прихожане храма испекли для бойцов рождественские пряники

В Оренбурге прихожане храма испекли для бойцов рождественские пряники - РИА Новости, 27.12.2023

В Оренбурге прихожане храма испекли для бойцов рождественские пряники

Прихожане оренбургского храма испекли 500 рождественских пряников для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, а учащиеся воскресной школы украсили изделия... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T07:18

2023-12-27T07:18

2023-12-27T07:19

надежные люди

оренбург

оренбургская область

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91364/13/913641350_0:237:3135:2000_1920x0_80_0_0_c20894d585b0089d7e7d6e1a2f09c84f.jpg

УФА, 27 дек - РИА Новости. Прихожане оренбургского храма испекли 500 рождественских пряников для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, а учащиеся воскресной школы украсили изделия глазурью, сообщает епархия Оренбургской области в своём Telegram-канале. "В храме преподобного Аристоклия Афонского города Оренбурга прошла традиционная акция: "Рождественский подарок на фронт". Ребята воскресной школы вместе с молодежью прихода украсили пряники, испеченные прихожанами и волонтерами прихода", - сообщает епархия. Итого было сделано около 500 пряников с поздравительными открытками для военных на фронте, добавили в сообщении. "Пряники с открытками отправили через социальный отдел епархии вместе с гуманитарной помощью и через сообщество #МЫПОМОЖЕМ для ребят на запорожском направлении. Благодарим всех, кто принял участие в этом кропотливом труде, для того чтобы поделиться радостью о родившемся Христе с теми, кто, находясь в холодных окопах, защищают нашу Родину", - сообщает епархия области.

https://ria.ru/20231226/pirogi-1918202710.html

оренбург

оренбургская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, оренбургская область, общество, россия