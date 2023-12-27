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В Оренбурге прихожане храма испекли для бойцов рождественские пряники
В Оренбурге прихожане храма испекли для бойцов рождественские пряники - РИА Новости, 27.12.2023
В Оренбурге прихожане храма испекли для бойцов рождественские пряники
Прихожане оренбургского храма испекли 500 рождественских пряников для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, а учащиеся воскресной школы украсили изделия... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:18
2023-12-27T07:18
2023-12-27T07:19
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Прихожане оренбургского храма испекли 500 рождественских пряников для бойцов, находящихся в зоне спецоперации, а учащиеся воскресной школы украсили изделия глазурью, сообщает епархия Оренбургской области в своём Telegram-канале. "В храме преподобного Аристоклия Афонского города Оренбурга прошла традиционная акция: "Рождественский подарок на фронт". Ребята воскресной школы вместе с молодежью прихода украсили пряники, испеченные прихожанами и волонтерами прихода", - сообщает епархия. Итого было сделано около 500 пряников с поздравительными открытками для военных на фронте, добавили в сообщении. "Пряники с открытками отправили через социальный отдел епархии вместе с гуманитарной помощью и через сообщество #МЫПОМОЖЕМ для ребят на запорожском направлении. Благодарим всех, кто принял участие в этом кропотливом труде, для того чтобы поделиться радостью о родившемся Христе с теми, кто, находясь в холодных окопах, защищают нашу Родину", - сообщает епархия области.
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оренбург, оренбургская область, общество, россия
Надежные люди, Оренбург, Оренбургская область, Общество, Россия
В Оренбурге прихожане храма испекли для бойцов рождественские пряники
В Оренбурге прихожане храма испекли для бойцов в зоне СВО рождественские пряники