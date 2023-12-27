https://ria.ru/20231227/proverki-1918523391.html

СМИ назвали причину налоговых проверок у Ивлеевой

СМИ назвали причину налоговых проверок у Ивлеевой - РИА Новости, 27.12.2023

СМИ назвали причину налоговых проверок у Ивлеевой

Задолженность блогера Анастасии Ивлеевой по налогам за три года составляет 137 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:35

2023-12-27T17:35

2023-12-27T18:45

шоубиз

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москва

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Задолженность блогера Анастасии Ивлеевой по налогам за три года составляет 137 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По информации СМИ, блогер оказывала одни и те же услуги по упрощенной системе налогообложения как через ИП, так и через компанию "Ивлеева Продакшн". Такое дробление бизнеса позволяло не переходить на другие способы налогообложения с повышенной ставкой за счет формального снижения доходов.Ранее в среду глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную проверку блогера Ивлеевой по материалам полиции.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.

https://ria.ru/20231226/isk-1918272470.html

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происшествия, москва, анастасия ивлеева