https://ria.ru/20231227/proverki-1918523391.html
СМИ назвали причину налоговых проверок у Ивлеевой
СМИ назвали причину налоговых проверок у Ивлеевой - РИА Новости, 27.12.2023
СМИ назвали причину налоговых проверок у Ивлеевой
Задолженность блогера Анастасии Ивлеевой по налогам за три года составляет 137 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:35
2023-12-27T17:35
2023-12-27T18:45
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Задолженность блогера Анастасии Ивлеевой по налогам за три года составляет 137 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По информации СМИ, блогер оказывала одни и те же услуги по упрощенной системе налогообложения как через ИП, так и через компанию "Ивлеева Продакшн". Такое дробление бизнеса позволяло не переходить на другие способы налогообложения с повышенной ставкой за счет формального снижения доходов.Ранее в среду глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную проверку блогера Ивлеевой по материалам полиции.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.
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происшествия, москва, анастасия ивлеева
Шоубиз, Происшествия, Москва, Анастасия Ивлеева
СМИ назвали причину налоговых проверок у Ивлеевой
Mash: Ивлееву заподозрили в неуплате налогов на 137 млн рублей за три года
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Задолженность блогера Анастасии Ивлеевой по налогам за три года составляет 137 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
По информации СМИ, блогер оказывала одни и те же услуги по упрощенной системе налогообложения как через ИП, так и через компанию "Ивлеева Продакшн". Такое дробление бизнеса позволяло не переходить на другие способы налогообложения с повышенной ставкой за счет формального снижения доходов.
Ранее в среду глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную проверку блогера Ивлеевой по материалам полиции.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.
Хамовнический суд Москвы
зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.
В суд поступил иск к Ивлеевой о моральной компенсации в миллиард рублей