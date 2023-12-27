https://ria.ru/20231227/proverka-1918393871.html

Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина*

Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина* - РИА Новости, 27.12.2023

Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина*

Следственный комитет России проведет еще одну проверку в отношении иноагента Максима Галкина* по факту его антироссийских высказываний, сообщает Russia Today в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:26

2023-12-27T11:26

2023-12-27T11:26

россия

максим галкин

алла пугачева

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Следственный комитет России проведет еще одну проверку в отношении иноагента Максима Галкина* по факту его антироссийских высказываний, сообщает Russia Today в своем Telegram-канале со ссылкой на движение "Зов народа"."СК проведет еще одну проверку высказываний иноагента Максима Галкина*. Об этом сообщило RT движение "Зов народа", которое направило в ведомство видео с заявлениями артиста о Буче и фрагменты с его концертов, где он критикует Россию и ВС РФ", — говорится в публикации.Ранее сообщалось, что материалы проверки Аллы Пугачевой и Максима Галкина* по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231226/proverka-1918135741.html

россия

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россия, максим галкин, алла пугачева, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)