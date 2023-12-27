https://ria.ru/20231227/proverka-1918393871.html
Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина*
Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина* - РИА Новости, 27.12.2023
Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина*
Следственный комитет России проведет еще одну проверку в отношении иноагента Максима Галкина* по факту его антироссийских высказываний, сообщает Russia Today в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:26
2023-12-27T11:26
2023-12-27T11:26
россия
максим галкин
алла пугачева
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Следственный комитет России проведет еще одну проверку в отношении иноагента Максима Галкина* по факту его антироссийских высказываний, сообщает Russia Today в своем Telegram-канале со ссылкой на движение "Зов народа"."СК проведет еще одну проверку высказываний иноагента Максима Галкина*. Об этом сообщило RT движение "Зов народа", которое направило в ведомство видео с заявлениями артиста о Буче и фрагменты с его концертов, где он критикует Россию и ВС РФ", — говорится в публикации.Ранее сообщалось, что материалы проверки Аллы Пугачевой и Максима Галкина* по уголовной статье о фейках о российской армии возвращены в полицию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, максим галкин, алла пугачева, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Максим Галкин, Алла Пугачева, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина*
RT: СК проведет еще одну проверку высказываний иноагента Галкина