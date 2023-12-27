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ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине, заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023
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14:21 27.12.2023 (обновлено: 14:30 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/protivorechiya-1918447466.html
ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине, заявил Песков
ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине, заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023
ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине, заявил Песков
Евросоюз испытывает серьезные противоречия по вопросу оказания помощи Украине, у налогоплательщиков все больше вопросов на фоне того, что средства... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:21
2023-12-27T14:30
украина
евросоюз
россия
сша
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Евросоюз испытывает серьезные противоречия по вопросу оказания помощи Украине, у налогоплательщиков все больше вопросов на фоне того, что средства разворовываются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что и европейцы, и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции на Украине, и они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается."Это понимает и руководство тех стран, которые выделяют эти деньги, а главное, что постепенно это доходит и дойдет потом еще полнее до налогоплательщиков этих стран и вряд ли им это понравится", - подчеркнул Песков.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231227/dengi-1918448374.html
https://ria.ru/20231227/peskov-1918451020.html
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украина, евросоюз, россия, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Украина, Евросоюз, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине, заявил Песков

Песков: ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Евросоюз испытывает серьезные противоречия по вопросу оказания помощи Украине, у налогоплательщиков все больше вопросов на фоне того, что средства разворовываются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС, заявил Песков
Вчера, 14:23
Он уточнил, что и европейцы, и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции на Украине, и они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается.
«
"Это понимает и руководство тех стран, которые выделяют эти деньги, а главное, что постепенно это доходит и дойдет потом еще полнее до налогоплательщиков этих стран и вряд ли им это понравится", - подчеркнул Песков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Кремле отметили рост уровня коррупции на Украине
Вчера, 14:30
 
УкраинаЕвросоюзРоссияСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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