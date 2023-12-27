https://ria.ru/20231227/protesty-1918557972.html

В Аргентине начались массовые протесты против политики новых властей

В Аргентине начались массовые протесты против политики новых властей - РИА Новости, 27.12.2023

В Аргентине начались массовые протесты против политики новых властей

Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на площади, где расположены национальные и городские суды, чтобы заявить о незаконности реформ... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:12

2023-12-27T19:12

2023-12-27T20:45

в мире

буэнос-айрес (город)

хавьер милей

аргентина

брикс

вашингтон (штат)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек — РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на площади, где расположены национальные и городские суды, чтобы заявить о незаконности реформ президента Аргентины Хавьера Милея, сообщил корреспондент РИА Новости. Акцию протеста организовали профсоюзы и заранее согласовали с властями.Люди собрались на площади и прилегающих улицах, не мешая движению по основным магистралям города. Ранее подобные массовые акции сопровождались перекрытием дорог и создавали много проблем для жителей города. Прежнее правительство это допускало. Президент Хавьер Милей пригрозил применением силы против протестующих, которые будут перекрывать дорожное движение. Манифестация проходит в спокойной обстановке. Люди бьют в барабаны, кричат различные лозунги. На площади нет значительного скопления полиции. В основном правоохранители дежурят вдоль крупных магистралей. Милей ранее подписал чрезвычайный указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы. В частности, декрет включает отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний.Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств, сократив госаппарат.

https://ria.ru/20231227/argentina-1918353005.html

https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html

https://ria.ru/20231214/argentina-1915773206.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

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Массовые протесты в Буэнос-Айресе против политики новых властей Массовые протесты в Буэнос-Айресе против политики новых властей 2023-12-27T19:12 true PT0M30S

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в мире, буэнос-айрес (город), хавьер милей, аргентина, брикс, вашингтон (штат)