https://ria.ru/20231227/protesty-1918557972.html
В Аргентине начались массовые протесты против политики новых властей
В Аргентине начались массовые протесты против политики новых властей - РИА Новости, 27.12.2023
В Аргентине начались массовые протесты против политики новых властей
Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на площади, где расположены национальные и городские суды, чтобы заявить о незаконности реформ... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:12
2023-12-27T19:12
2023-12-27T20:45
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек — РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на площади, где расположены национальные и городские суды, чтобы заявить о незаконности реформ президента Аргентины Хавьера Милея, сообщил корреспондент РИА Новости. Акцию протеста организовали профсоюзы и заранее согласовали с властями.Люди собрались на площади и прилегающих улицах, не мешая движению по основным магистралям города. Ранее подобные массовые акции сопровождались перекрытием дорог и создавали много проблем для жителей города. Прежнее правительство это допускало. Президент Хавьер Милей пригрозил применением силы против протестующих, которые будут перекрывать дорожное движение. Манифестация проходит в спокойной обстановке. Люди бьют в барабаны, кричат различные лозунги. На площади нет значительного скопления полиции. В основном правоохранители дежурят вдоль крупных магистралей. Милей ранее подписал чрезвычайный указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы. В частности, декрет включает отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний.Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств, сократив госаппарат.
https://ria.ru/20231227/argentina-1918353005.html
https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html
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Массовые протесты в Буэнос-Айресе против политики новых властей
Массовые протесты в Буэнос-Айресе против политики новых властей
2023-12-27T19:12
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в мире, буэнос-айрес (город), хавьер милей, аргентина, брикс, вашингтон (штат)
В мире, Буэнос-Айрес (город), Хавьер Милей, Аргентина, БРИКС, Вашингтон (штат)
В Аргентине начались массовые протесты против политики новых властей
В Буэнос-Айресе начались массовые протесты против реформ президента Аргентины
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек — РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на площади, где расположены национальные и городские суды, чтобы заявить о незаконности реформ президента Аргентины Хавьера Милея, сообщил корреспондент РИА Новости.
Акцию протеста организовали профсоюзы и заранее согласовали с властями.
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Люди собрались на площади и прилегающих улицах, не мешая движению по основным магистралям города. Ранее подобные массовые акции сопровождались перекрытием дорог и создавали много проблем для жителей города. Прежнее правительство это допускало. Президент Хавьер Милей
пригрозил применением силы против протестующих, которые будут перекрывать дорожное движение.
Манифестация проходит в спокойной обстановке. Люди бьют в барабаны, кричат различные лозунги. На площади нет значительного скопления полиции. В основном правоохранители дежурят вдоль крупных магистралей.
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Милей ранее подписал чрезвычайный указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы. В частности, декрет включает отмену действующего закона об аренде жилья, которым были недовольны и съемщики, и арендодатели, отмену регулирования цен, которое практиковало прежнее правительство, устанавливая потолок стоимости на чувствительные товары. Указом также предусмотрена реформа взносов в систему здравоохранения, открывается дорога для приватизации госкомпаний.
На прошедших 19 ноября президентских выборах в Аргентине победу одержал оппозиционер Хавьер Милей. Он обогнал своего соперника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — на десять процентов.
Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС
. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств, сократив госаппарат.
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