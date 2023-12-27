https://ria.ru/20231227/propaganda-1918413284.html
Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 27.12.2023
Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:29
2023-12-27T12:29
2023-12-27T12:29
происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "ООО "Издательство "ЭКСМО" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. За пропаганду нетрадиционных отношений юрлицу грозил штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.* Признано в России экстремистским движением и запрещено
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, эксмо
Происшествия, Москва, Россия, Эксмо
Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Издательство "Эксмо" оштрафовали на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"ООО "Издательство "ЭКСМО" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
За пропаганду нетрадиционных отношений юрлицу грозил штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой