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Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 27.12.2023
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12:29 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/propaganda-1918413284.html
Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 27.12.2023
Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:29
2023-12-27T12:29
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "ООО "Издательство "ЭКСМО" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. За пропаганду нетрадиционных отношений юрлицу грозил штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.* Признано в России экстремистским движением и запрещено
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Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Издательство "Эксмо" оштрафовали на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"ООО "Издательство "ЭКСМО" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
За пропаганду нетрадиционных отношений юрлицу грозил штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Роскомнадзор нашел признаки пропаганды ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой
22 декабря, 18:53
 
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