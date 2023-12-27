https://ria.ru/20231227/propaganda-1918413284.html

Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 27.12.2023

Издательство "Эксмо" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:29

2023-12-27T12:29

2023-12-27T12:29

происшествия

москва

россия

эксмо

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство "Эксмо" за пропаганду ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "ООО "Издательство "ЭКСМО" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. За пропаганду нетрадиционных отношений юрлицу грозил штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.* Признано в России экстремистским движением и запрещено

https://ria.ru/20231222/lgbt-1917562519.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, эксмо