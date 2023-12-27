https://ria.ru/20231227/proisshestviya-1918456704.html

Петербурженка избила нунчаками двух школьников

Петербурженка избила нунчаками двух школьников - РИА Новости, 27.12.2023

Петербурженка избила нунчаками двух школьников

Жительница Петербурга избила нунчаками двух младшеклассников у себя дома, распыляла газ, угрожала ножом и удерживала в квартире около часа, сообщила... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:48

2023-12-27T14:48

2023-12-27T14:48

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Жительница Петербурга избила нунчаками двух младшеклассников у себя дома, распыляла газ, угрожала ножом и удерживала в квартире около часа, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "По версии следствия, подозреваемая 27 декабря 2023 года под предлогом попить чай и согреться пригласила двух учащихся начальных классов к себе в квартиру в одном из домов по 4-й Советской улице, после чего закрыла дверь. На почве личных неприязненных отношений она избила детей предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом, а также распылила газ, удерживая в квартире около часа", - говорится в сообщении. В отношении 48-летней местной жительницы возбуждено дело по п.п. "д, ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п.п. "д, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы). Отмечается, что ранее она состояла на учете в полиции в связи с неисполнением родительских обязанностей. Избитые школьники сейчас в больнице, им оказывается помощь. Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения, добавили в следственном управлении. В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что ведомство контролирует ход и результаты расследования по уголовному делу.

https://ria.ru/20231223/mvd-1917620468.html

https://ria.ru/20220920/izbienie-1818214029.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, санкт-петербург