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Петербурженка избила нунчаками двух школьников - РИА Новости, 27.12.2023
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14:48 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/proisshestviya-1918456704.html
Петербурженка избила нунчаками двух школьников
Петербурженка избила нунчаками двух школьников - РИА Новости, 27.12.2023
Петербурженка избила нунчаками двух школьников
Жительница Петербурга избила нунчаками двух младшеклассников у себя дома, распыляла газ, угрожала ножом и удерживала в квартире около часа, сообщила... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:48
2023-12-27T14:48
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Жительница Петербурга избила нунчаками двух младшеклассников у себя дома, распыляла газ, угрожала ножом и удерживала в квартире около часа, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "По версии следствия, подозреваемая 27 декабря 2023 года под предлогом попить чай и согреться пригласила двух учащихся начальных классов к себе в квартиру в одном из домов по 4-й Советской улице, после чего закрыла дверь. На почве личных неприязненных отношений она избила детей предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом, а также распылила газ, удерживая в квартире около часа", - говорится в сообщении. В отношении 48-летней местной жительницы возбуждено дело по п.п. "д, ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п.п. "д, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы). Отмечается, что ранее она состояла на учете в полиции в связи с неисполнением родительских обязанностей. Избитые школьники сейчас в больнице, им оказывается помощь. Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения, добавили в следственном управлении. В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что ведомство контролирует ход и результаты расследования по уголовному делу.
https://ria.ru/20231223/mvd-1917620468.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Петербурженка избила нунчаками двух школьников

Петербурженка избила нунчаками двух школьников у себя дома, они в больнице

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Жительница Петербурга избила нунчаками двух младшеклассников у себя дома, распыляла газ, угрожала ножом и удерживала в квартире около часа, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"По версии следствия, подозреваемая 27 декабря 2023 года под предлогом попить чай и согреться пригласила двух учащихся начальных классов к себе в квартиру в одном из домов по 4-й Советской улице, после чего закрыла дверь. На почве личных неприязненных отношений она избила детей предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом, а также распылила газ, удерживая в квартире около часа", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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В отношении 48-летней местной жительницы возбуждено дело по п.п. "д, ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п.п. "д, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (похищение человека, незаконное лишение свободы). Отмечается, что ранее она состояла на учете в полиции в связи с неисполнением родительских обязанностей. Избитые школьники сейчас в больнице, им оказывается помощь. Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения, добавили в следственном управлении.
В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что ведомство контролирует ход и результаты расследования по уголовному делу.
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