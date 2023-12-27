https://ria.ru/20231227/prizy-1918415410.html
Самокат, Мегамаркет и СберМаркет разыграют свыше пяти тысяч призов
Самокат, Мегамаркет и СберМаркет разыграют свыше пяти тысяч призов - РИА Новости, 27.12.2023
Самокат, Мегамаркет и СберМаркет разыграют свыше пяти тысяч призов
Покупатели Самоката, Мегамаркета и СберМаркета могут выиграть более пяти тысяч призов в рамках новогоднего розыгрыша, среди которых стайлеры, игровые приставки... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:11
2023-12-27T19:11
2023-12-27T19:34
россия
сбермаркет
общество
покупка
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Покупатели Самоката, Мегамаркета и СберМаркета могут выиграть более пяти тысяч призов в рамках новогоднего розыгрыша, среди которых стайлеры, игровые приставки и главный приз — 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ООО "МАРКЕТПЛЕЙС".Среди других призов - современная бытовая техника, игровые приставки, умные телевизоры, популярные смартфоны последней модели и многое другое. А также будут разыграны денежные призы, промокоды от организаторов и партнеров и путешествие стоимостью 500 тысяч рублей.Для участия в розыгрыше пользователям необходимо зарегистрироваться на специальном лендинге по номеру телефона, к которому привязан аккаунт в одном из сервисов, и начать копить "шансы". Их можно будет получить несколькими способами: совершая покупки в Самокате, Мегамаркете и СберМаркете, выполняя специальные задания (например, "Совершите заказ с тремя товарами из подборки") или участвуя в играх на сайте проекта. Чем больше "шансов", тем выше вероятность выиграть один из призов.Игры (18+) на тематическом лендинге будут представлены от каждого сервиса. Так, персонаж от Самоката займется приготовлением популярного новогоднего блюда из продуктов, представленных в ассортименте онлайн-ритейлера.Мегамаркет предложит покупателям собрать пазлы с изображенными на них подарками, которые можно купить для своих близких на маркетплейсе.Между тем, снеговик-курьер СберМаркета вовремя доставит различные блюда из ресторанов, обойдя все препятствия на своем пути.Сроки проведения акции - с 14 декабря 2023 года по 31 марта 2024 года.Розыгрыш продлится с 14 декабря по 24 января, победители будут объявлены в феврале в прямом эфире на сайте проекта. Призы будут вручены до 31 марта 2024 года.Информация об организаторе акции, порядке ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения доступны по ссылке.Реклама, Рекламодатель и продавец: ООО "МАРКЕТПЛЕЙС", ИНН 9701048328, ОГРН 1167746803180, 105082, Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, строение 6; erid: 4CQwVszH9pWvJJ9DCq6Продавец:ООО "Умный ритейл", ИНН 7811657720 , ОГРН 1177847261602, 192019, Санкт Петербург, улица Седова, 11, литер А, офис 627;ООО "Инстамарт Сервис", ИНН 9705118142, ОГРН 1187746494980, 115035, Москва, вн.тер.г. мун. округ Замоскворечье, ул. Садовническая, 9а, этаж 5, помещ. I, ком.1.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбермаркет, общество, покупка
Россия, Сбермаркет, Общество, Покупка
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Покупатели Самоката, Мегамаркета и СберМаркета могут выиграть более пяти тысяч призов в рамках новогоднего розыгрыша, среди которых стайлеры, игровые приставки и главный приз — 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ООО "МАРКЕТПЛЕЙС".
Среди других призов - современная бытовая техника, игровые приставки, умные телевизоры, популярные смартфоны последней модели и многое другое. А также будут разыграны денежные призы, промокоды от организаторов и партнеров и путешествие стоимостью 500 тысяч рублей.
Для участия в розыгрыше пользователям необходимо зарегистрироваться на специальном лендинге
по номеру телефона, к которому привязан аккаунт в одном из сервисов, и начать копить "шансы". Их можно будет получить несколькими способами: совершая покупки в Самокате, Мегамаркете и СберМаркете, выполняя специальные задания (например, "Совершите заказ с тремя товарами из подборки") или участвуя в играх на сайте проекта. Чем больше "шансов", тем выше вероятность выиграть один из призов.
Игры (18+) на тематическом лендинге будут представлены от каждого сервиса. Так, персонаж от Самоката займется приготовлением популярного новогоднего блюда из продуктов, представленных в ассортименте онлайн-ритейлера.
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Мегамаркет предложит покупателям собрать пазлы с изображенными на них подарками, которые можно купить для своих близких на маркетплейсе.
Между тем, снеговик-курьер СберМаркета вовремя доставит различные блюда из ресторанов, обойдя все препятствия на своем пути.
Сроки проведения акции - с 14 декабря 2023 года по 31 марта 2024 года.
Розыгрыш продлится с 14 декабря по 24 января, победители будут объявлены в феврале в прямом эфире на сайте проекта. Призы будут вручены до 31 марта 2024 года.
Информация об организаторе акции, порядке ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения доступны по ссылке
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Реклама, Рекламодатель и продавец: ООО "МАРКЕТПЛЕЙС", ИНН 9701048328, ОГРН 1167746803180, 105082, Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, строение 6; erid: 4CQwVszH9pWvJJ9DCq6
ООО "Умный ритейл", ИНН 7811657720 , ОГРН 1177847261602, 192019, Санкт Петербург, улица Седова, 11, литер А, офис 627;
ООО "Инстамарт Сервис", ИНН 9705118142, ОГРН 1187746494980, 115035, Москва, вн.тер.г. мун. округ Замоскворечье, ул. Садовническая, 9а, этаж 5, помещ. I, ком.1.