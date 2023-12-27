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Пушилин прокомментировал приговор, который ему вынесли на Украине - РИА Новости, 27.12.2023
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20:46 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/prigovor-1918572999.html
Пушилин прокомментировал приговор, который ему вынесли на Украине
Пушилин прокомментировал приговор, который ему вынесли на Украине - РИА Новости, 27.12.2023
Пушилин прокомментировал приговор, который ему вынесли на Украине
Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя РИА Новости вынесенный ему на Украине заочный приговор к 15 годам лишения свободы, заявил, что это повод гордиться. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T20:46
2023-12-27T20:46
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя РИА Новости вынесенный ему на Украине заочный приговор к 15 годам лишения свободы, заявил, что это повод гордиться. "Я рад. Для меня это повод гордиться - даже вражеская "прокуратура" признала мое участие в организации возможности для людей Донбасса сделать свой выбор. И мы его сделали. Отлично, работаем дальше", - сказал агентству руководитель республики. Суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам тюрьмы, сообщили ранее в офисе генпрокурора страны. Там пояснили, что обвинение было предъявлено в связи с тем, что по распоряжению Пушилина в республике был проведен референдум о ее вхождении в состав РФ.
https://ria.ru/20231227/elka-1918542114.html
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс
В мире, Украина, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Пушилин прокомментировал приговор, который ему вынесли на Украине

Пушилин, комментируя приговор ему на Украине, сказал, что это повод гордиться

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 Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя РИА Новости вынесенный ему на Украине заочный приговор к 15 годам лишения свободы, заявил, что это повод гордиться.
«
"Я рад. Для меня это повод гордиться - даже вражеская "прокуратура" признала мое участие в организации возможности для людей Донбасса сделать свой выбор. И мы его сделали. Отлично, работаем дальше", - сказал агентству руководитель республики.
Суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам тюрьмы, сообщили ранее в офисе генпрокурора страны.
Там пояснили, что обвинение было предъявлено в связи с тем, что по распоряжению Пушилина в республике был проведен референдум о ее вхождении в состав РФ.
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В миреУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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