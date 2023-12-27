https://ria.ru/20231227/prigovor-1918572999.html

Пушилин прокомментировал приговор, который ему вынесли на Украине

Пушилин прокомментировал приговор, который ему вынесли на Украине - РИА Новости, 27.12.2023

Пушилин прокомментировал приговор, который ему вынесли на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя РИА Новости вынесенный ему на Украине заочный приговор к 15 годам лишения свободы, заявил, что это повод гордиться. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T20:46

2023-12-27T20:46

2023-12-27T20:46

в мире

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

донбасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878036926_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_c740bbc4fe2990b6bad8c00e8adaa746.jpg

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя РИА Новости вынесенный ему на Украине заочный приговор к 15 годам лишения свободы, заявил, что это повод гордиться. "Я рад. Для меня это повод гордиться - даже вражеская "прокуратура" признала мое участие в организации возможности для людей Донбасса сделать свой выбор. И мы его сделали. Отлично, работаем дальше", - сказал агентству руководитель республики. Суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам тюрьмы, сообщили ранее в офисе генпрокурора страны. Там пояснили, что обвинение было предъявлено в связи с тем, что по распоряжению Пушилина в республике был проведен референдум о ее вхождении в состав РФ.

https://ria.ru/20231227/elka-1918542114.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс