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Путин пригласил премьера Индии посетить Россию - РИА Новости, 27.12.2023
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19:55 27.12.2023 (обновлено: 20:33 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/priglashenie-1918565645.html
Путин пригласил премьера Индии посетить Россию
Путин пригласил премьера Индии посетить Россию - РИА Новости, 27.12.2023
Путин пригласил премьера Индии посетить Россию
Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле передал приглашение премьер-министру Нарендре Моди посетить Россию. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:55
2023-12-27T20:33
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле передал приглашение премьер-министру Нарендре Моди посетить Россию.&quot;Будем рады видеть нашего друга господина премьер-министра Моди в России. Сможем обсудить все вопросы текущего характера, поговорить о перспективах развития российско-индийских отношений. У нас очень большой объем работ. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания&quot;, — сказал президент.Глава государства также отметил, что в следующем году Индию ждет непростой внутриполитический календарь. Речь идет, в частности, о всеобщих выборах в парламент. "Мы желаем успехов нашим друзьям в Индии. Надеемся, что при любом раскладе политических сил традиционные дружеские связи между нашими странами и народами сохранятся", — добавил он.Среди прочего стороны затронули тему конфликта на Украине. Путин отметил, что Нарендра Моди стремится сделать все, чтобы разрешить эту проблему мирным путем. Президент пообещал проинформировать главу МИД Индии о положении дел.В свою очередь, Джайшанкар передал Путину привет и письмо от Моди, а также сообщил о намерении премьера посетить Россию в 2024 году. Министр подчеркнул, что Москва и Нью-Дели подберут дату для визита, которая будет "удобна обеим сторонам с точки зрения их политического календаря".
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индия, россия, владимир путин, нарендра моди, украина
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Украина
Путин пригласил премьера Индии посетить Россию

Путин пригласил премьера Индии Моди с визитом в Россию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле передал приглашение премьер-министру Нарендре Моди посетить Россию.
«

"Будем рады видеть нашего друга господина премьер-министра Моди в России. Сможем обсудить все вопросы текущего характера, поговорить о перспективах развития российско-индийских отношений. У нас очень большой объем работ. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания", — сказал президент.

Глава государства также отметил, что в следующем году Индию ждет непростой внутриполитический календарь. Речь идет, в частности, о всеобщих выборах в парламент.
"Мы желаем успехов нашим друзьям в Индии. Надеемся, что при любом раскладе политических сил традиционные дружеские связи между нашими странами и народами сохранятся", — добавил он.
Среди прочего стороны затронули тему конфликта на Украине. Путин отметил, что Нарендра Моди стремится сделать все, чтобы разрешить эту проблему мирным путем. Президент пообещал проинформировать главу МИД Индии о положении дел.
В свою очередь, Джайшанкар передал Путину привет и письмо от Моди, а также сообщил о намерении премьера посетить Россию в 2024 году. Министр подчеркнул, что Москва и Нью-Дели подберут дату для визита, которая будет "удобна обеим сторонам с точки зрения их политического календаря".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Товарооборот между Россией и Индией растет уверенными темпами, заявил Путин
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ИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиУкраина
 
 
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