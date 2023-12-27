https://ria.ru/20231227/priglashenie-1918565645.html

Путин пригласил премьера Индии посетить Россию

Путин пригласил премьера Индии посетить Россию - РИА Новости, 27.12.2023

Путин пригласил премьера Индии посетить Россию

Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле передал приглашение премьер-министру Нарендре Моди посетить Россию. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:55

2023-12-27T19:55

2023-12-27T20:33

индия

россия

владимир путин

нарендра моди

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918568378_0:246:3086:1981_1920x0_80_0_0_33da1c2cb2cb676d49443effe0a67829.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле передал приглашение премьер-министру Нарендре Моди посетить Россию."Будем рады видеть нашего друга господина премьер-министра Моди в России. Сможем обсудить все вопросы текущего характера, поговорить о перспективах развития российско-индийских отношений. У нас очень большой объем работ. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания", — сказал президент.Глава государства также отметил, что в следующем году Индию ждет непростой внутриполитический календарь. Речь идет, в частности, о всеобщих выборах в парламент. "Мы желаем успехов нашим друзьям в Индии. Надеемся, что при любом раскладе политических сил традиционные дружеские связи между нашими странами и народами сохранятся", — добавил он.Среди прочего стороны затронули тему конфликта на Украине. Путин отметил, что Нарендра Моди стремится сделать все, чтобы разрешить эту проблему мирным путем. Президент пообещал проинформировать главу МИД Индии о положении дел.В свою очередь, Джайшанкар передал Путину привет и письмо от Моди, а также сообщил о намерении премьера посетить Россию в 2024 году. Министр подчеркнул, что Москва и Нью-Дели подберут дату для визита, которая будет "удобна обеим сторонам с точки зрения их политического календаря".

https://ria.ru/20231227/tovarooborot-1918567083.html

индия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, владимир путин, нарендра моди, украина